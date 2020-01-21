Диетолог Мухина назвала лучшие продукты для сжигания жира

21.01.2020, 6:04, Разное

Диетолог Марият Мухина назвала лучшие продукты для сжигания жира. С их помощью можно абсолютно безвредно для организма добиться похудения.
Лидером, по мнению врача, являются орехи. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в них, не только дарят человеку энергию, но и нейтрализуют своих «вредных собратьев». Основа средиземноморской диеты — морепродукты и жирная рыба, а к ней относится лосось, сельдь и сардины, содержат омега-3 жирные кислоты, положительно влияющие на метаболизм в организме. Они не только позволяют сбросить лишний вес, поддерживая чувство сытости, но и снижают риск развития заболеваний сердца. В списке Мухиной находятся также зеленый чай, грейпфруты и перец чили. Зеленая разновидность чая — отличный напиток для сброса веса. В нем содержится антиоксидант, который способствует сжиганию жира.

Даже если в силу особенностей организма конкретного человека особого эффекта не удалось достичь, считает диетолог, то его употребление до четырех чашек зеленого чая в день может принести много пользы для здоровья, включая потенциальное увеличение количества сжигаемых калорий. С помощью грейпфрута можно регулировать уровень сахара в крови и снижать аппетит без вреда для здоровья.



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Последнее: Диетолог Марият Мухина назвала лучшие продукты для сжигания жира. С их помощью можно абсолютно безвредно для организма добиться похудения. Лидером, по мнению врача, являются орехи. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в них, не только дарят человеку энергию, но и нейтрализуют своих «вредных собратьев». Основа средиземноморской диеты — морепродукты и жирная рыба, а к ней относится лосось, сельдь […]

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