Мнение: Обстрел посольства США в Багдаде

21.01.2020, 5:59, Разное

Ночью "жители более безопасного Ближнего Востока" в очередной раз пытались обстрелять посольство США в Багдаде.
Было выпущено 3 неуправляемых ракеты, которые упали недалеко от оккупационного посольства в "Зеленой зоне". Народным мстителям очевидно надо что-то делать с точностью, с порочной практикой недолетов пора кончать — учились бы у хуситов.
Оставшийся в посольстве персонал (часть вывезли из страны на новогодние праздники) снова был вынужден проводить часть ночи в бомбоубежище. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Еще видео с предупреждающей сиреной https://twitter.com/BNONews/status/1219370893048152077

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Ночью "жители более безопасного Ближнего Востока" в очередной раз пытались обстрелять посольство США в Багдаде.Было выпущено 3 неуправляемых ракеты, которые упали недалеко от оккупационного посольства в "Зеленой зоне". Народным мстителям очевидно надо что-то делать с точностью, с порочной практикой недолетов пора кончать — учились бы у хуситов. Оставшийся в посольстве персонал (часть вывезли из страны […]

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