Мнение: Путин пересадил членов Совбеза…

Сегодня Путин не только внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, но и вызвал Ново-Огарёво членов Совбеза и провел заседание.
Заседанию Совбеза предшествовала новая рассадка.
Место по правую руку от президента занял новый премьер-министр. Это традиционно. Прежний премьер тоже всегда там сидел. По левую руку расположилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это тоже традиционно.
Дальше начались нововведения.
Рядом с Матвиенко всегда сидел руководитель администрации президента Антон Вайно. Вот прошлогодние фотографии заседаний Совбеза, прошедших в апреле, августе и декабре:
Сегодня Вайно передвинули на противоположную сторону стола. А на его место усадили Медведева…
На этом пересадку членов Совета Безопасности можно считать завершившееся? Теперь заживем?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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