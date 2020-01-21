В работе платежной системы Visa произошел глобальный сбой

В ряде стран Европы и в США произошел сбой в работе платежной системы Visa, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет- ресурсов.
Больше всего на сбои в работе платежной системы Visa жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии, передает ТАСС.
По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с проведением платежа (83% сообщивших о неполадках), у 8% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 8% не работает сайт.
Напомним, в РФ создана собственная платежная система «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт. НСПК появилась летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard. Карты «Мир» обслуживаются не только в России, но и в ряде других стран.
В ноябре 2019 стало известно о разработке единой европейской платежной системы PEPSI, которая должна заменить американские Visa и MasterCard.
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