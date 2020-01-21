Ученые доказали антивозрастной эффект граната

21.01.2020, 5:04, Разное

Американские исследователи Tufts University доказали антивозрастной эффект граната. Соединение, обнаруженное в плодах, позволит предотвратить снижение мышечной массы, которое вызвано старением организма.
Впервые проведенные клинические испытания на людях улучшили состояние мышц, благодаря открытому в гранатах уротилину А. Действие вещества аналогично влиянию на миоциты физических упражнений. До настоящего момента другого способа поддержки мышечной ткани в эластичном и упругом состоянии, кроме спортивных тренировок, не существовало.

Однако если в молодом возрасте процесс увеличения митохондриальной массы происходит естественно, то по мере старения и потери энергии ткани становятся слабыми. Открытие поможет в разработке препарата, препятствующего возрастному ослаблению мышц.



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Последнее: Американские исследователи Tufts University доказали антивозрастной эффект граната. Соединение, обнаруженное в плодах, позволит предотвратить снижение мышечной массы, которое вызвано старением организма. Впервые проведенные клинические испытания на людях улучшили состояние мышц, благодаря открытому в гранатах уротилину А. Действие вещества аналогично влиянию на миоциты физических упражнений. До настоящего момента другого способа поддержки мышечной ткани в эластичном и […]

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