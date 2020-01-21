Внутреннее пространство МКС оказалось загрязнено грибками и бактериями

Проведенный на МКС научный эксперимент «Электронный нос» показал, что внутренние поверхности Международной космической станции загрязнены бактериями и грибками, следует из доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП).
Исследования проводились при помощи прибора «Э-Нос», аппаратура которого позволяет улавливать газовые выделения бактерий и грибов, анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов внутри станции, передает ТАСС.
«Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор [«Э-Нос»], удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции», – говорится в тезисах доклада.
«Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность», – отмечается в докладе.
Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.
Напомним, в конце декабря в российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация.
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Последнее: Проведенный на МКС научный эксперимент «Электронный нос» показал, что внутренние поверхности Международной космической станции загрязнены бактериями и грибками, следует из доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП). Исследования проводились при помощи прибора «Э-Нос», аппаратура которого позволяет улавливать газовые выделения бактерий и грибов, анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов внутри станции, передает ТАСС. «Всего было проведено […]
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