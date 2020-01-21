Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции

21.01.2020, 4:31, Разное

Президент Владимир Путин внес проект закона о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представителями Путина при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева. Госдума рассмотрит документ 23 января.

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в более чем десять ее статей. Документ исключает из основного закона государства оговорку о двух сроках подряд для президента России, гарантирует минимальный размер оплаты труда не меньше величины прожиточного минимума. Кроме того, в проекте предлагается закрепить приоритет Конституции над международным правом.

По мнению авторов документа, необходимо усилить требования к кандидатам на президентский пост, определить роль и статус Госсовета, наделив его «самостоятельным значением», а также расширить полномочия Конституционного суда.

С предложениями о поправках в основном закон государства Путин выступил 15 января во время послания Федеральному собранию. В тот же день он создал рабочую группу для подготовки изменений, на первое заседание она собралась 16 января. Среди предложений президента было увеличение МРОТ до уровня выше прожиточного минимума, введение материнского капитала при появлении первенца, а также частичное перераспределении полномочий между органами власти и расширение полномочий Госдумы и Совфеда.

Дополняется

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Источник: Новая газета



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Последнее: Президент Владимир Путин внес проект закона о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представителями Путина при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева. Госдума рассмотрит документ 23 января. Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки […]

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