Авианосец флота США назовут в честь Дори Миллера

Следующий авианосец, который поступит в состав ВМС США, будет носить имя американского матроса Дориса, или «Дори», Миллера (Doris “Dorie” Miller). Как написали NPR и CNN, это будет первый в истории авианосец, названный в честь военнослужащего – афроамериканца. Символично, что об этом стало известно в день памяти Мартина Лютера Кинга – чернокожего лидера движения за гражданские права расовых и национальных меншинств.

О решении военного командования сообщил на церемонии, посвященной Дню Мартина Лютера Кинга, и. о. Министра Флота США – Томас Модли. Церемония проходила на военно-морской базе «Перл-Харбор-Хикэм», где как раз и служил Дорис Миллер.

Во время атаки японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, послужившей поводом для вступления Соединенных Штатов Америки во вторую мировую войну, 22-летний Дори, будучи дежурным по кают-компании на линкоре «Западная Вирджиния» и не имевший опыта артиллериста, героически начал вести огонь по японским бомбардировщикам из корабельного зенитного пулемета, несмотря на то, что вокруг него рвались бомбы.

Согласно биографии Миллера, он сумел сбить как минимум один японский самолет. Только когда он расстрелял все боеприпасы и получил приказ отступать на берег, Дори покинул свой подбитый корабль.

Этот подвиг чернокожего матроса увековечил известный киноактер Куба Гудинг-младший, сыгравший Дориса Миллера в голливудском блокбастере «Перл-Харбор», снятом в 2001 г.

За храбрость бравый моряк был награжден высшим орденом ВМС США – Флотским крестом, что тоже стало первой такой наградой в истории для афроамериканца.

Миллер погиб в 1943 году на тихоокеанском театре военных действий, когда его корабль был взорван японской торпедой.

«Дори Миллер воплощал собой все хорошее, что породила наша нация, – сказал сегодня министр флота Томас Модли, – История его жизни заслуживает того, чтобы ее помнили и повторяли везде, где наши воины продолжают охранять американские рубежи».

Примечательно также, что ни один американский авианосец до этого не носил имя простого матроса.

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Последнее: Следующий авианосец, который поступит в состав ВМС США, будет носить имя американского матроса Дориса, или «Дори», Миллера (Doris “Dorie” Miller). Как написали NPR и CNN, это будет первый в истории авианосец, названный в честь военнослужащего – афроамериканца. Символично, что об этом стало известно в день памяти Мартина Лютера Кинга – чернокожего лидера движения за гражданские […]