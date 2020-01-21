Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.

Заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» состоялось по инициативе РФ и было посвящено обсуждению доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года, передает РИА «Новости».

В ходе заседания директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил членам Совбеза показания жителей Думы, а также, рассказал, что представители его НПО были в Сирии более 10 раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий.

По его словам, НПО опросила 15 очевидцев в больнице в Думе.

«Мы также опросили 10 жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», – подчеркнул Григорьев.

Он зачитал ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые заявляли, в том числе, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак.

Членам Совбеза также продемонстрировали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе.

«Были направлены две группы. К первой я присоединился вскоре после того, как она была развернута в Думе», – сказал Хендерсон.

По его словам, в итоге тех, кто работал в Думе, отстранили от итогового доклада.

«Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла», – отметил бывший эксперт ОЗХО.

Российская сторона обратила внимание, что критический анализ доклада ОЗХО вызвал серьезные вопросы к выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования – будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей. По мнению Москвы, в течение 2019 года появлялось все больше и больше информации, показывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до самого момента его публикации. Кроме того, российская сторона подчеркнула, что многочисленные попытки этих людей поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. Такая практика, по мнению Москвы, ставит под сомнение целостность итогового отчета.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием всех экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе, «для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе».

Между тем ряд стран на заседании СБ продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия. В частности постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что доверяет «независимой и профессиональной работе МУФС». По его словам, «нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО по Думе».

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс также обвинила Сирию в применении химоружия. Представительница же американской миссии Черит Норман Шале выразила мнение, что «Россия выгораживает (президента Сирии) Башара Асада, чтобы тот не понес ответственность» за применение химического оружия.

В прошлый вторник РФ созвала СБ ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) «никаких ФОВ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили».

В Генштабе Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» на мирных жителей в сирийской Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски».

Позднее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства инсценировки «химатак». В апреле 2019 года появились новые свидетельства инсценировки.

В октябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал документы, подвергающие сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе. В РФ жестко критиковали доклад ОЗХО.

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Последнее: Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году. Заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» состоялось по инициативе РФ и было посвящено обсуждению доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего […]