Медики назвали 8 правил для поддержания здоровья кишечника

Медики рассказали, каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить здоровье кишечника. Именно он является одним из самых важных органов, а от состояния его зависит общее самочувствие человека.

Прежде всего нужно следить за питанием, чтобы организм получал все необходимые витамины, минералы и другие вещества. Оно должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, что поможет кишечнику оставаться здоровым. Еще одно правило касается употребления клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах и крупах, а недостаточное употребление ее грозит возникновением запоров, дисбактериоза и других расстройств.

Из рациона необходимо исключить фастфуд, вредные продукты, копчености. В них имеются консерванты, красители, слишком много соли, что провоцирует воспаления кишечника и угнетение полезной микрофлоры. Внимание стоит уделять и способам приготовления пищи, лучше, чтобы это было на пару или вареные продукты. Если есть много жареных, маринованных или очень острых блюд, то возможно развитие гнилостных процессов, раздражение слизистой кишечника, нарушение его перистальтики.

Есть нужно 4-5 раз в день, при этом не пропуская завтрак и обед, ужин должен быть легким. Перекусы тоже хорошо отразятся на здоровье кишечника, но они не должны быть плотными и порции лучше делать небольшими. Ежедневно нужно прибегать к физическим нагрузкам, иначе кишечник не будет функционировать нормально, ограничить прием лекарственных препаратов, принимая их только по назначению врача, а также большое внимание уделять личной гигиене.

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