Мнение: Письмо: «Все было так красиво, как в кино»

Предыдущее письмо было про корону Победительницы. Там и Спасательница была, но главное — Победительница.

Хотела приручить, высидеть, через подстроечку снизу подобраться и вырастить значимость.

Но значимость ваша от короны Победительницы падает.

Здесь еще одна Победительница. Там — рапан, здесь — рыба. Осторожная и постоянно рефлексирующая, но это очень мало помогает.

tatty2009

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Большое Вам спасибо за все, что Вы делаете! Моя жизнь изменилась благодаря Вам.

Я никак не могу разобраться в происходящей истории, прошу разбора моего письма.

Мне 33, нормально выгляжу, занимаюсь спортом, слежу за здоровьем, у меня есть друзья. Работа хорошая, недавно перевели в Москву, улучшила экономику. А вот в любви я раз за разом хромаю. Я долго была замужем, потом надолго зависла в истории с печориным. Полгода назад я вроде бы пришла в себя, у меня даже начинались романтические отношения с мужчиной в родном городе, но все закрутилось, я переехала и общение прекратила. Тут случались новые знакомства, но ничего такого.

На праздники я уехала домой и там на второй день обнаружила, что снова ищу встречи с печориным. Мне стало стыдно за себя такую, в итоге срочно поменяла билеты и улетела следующим днем.

Была уже ночь, я думала что я могу сделать и мне пришла идея зарегестрироваться на СЗ. Там было на удивление много интересных мужчин. Тут я наткнулась на анкету В… Не думала, что заинтересую такого, но тут же пришло сообщение от него.

Был веселый нешаблонный разговор. Стала смотреть что за мужчина такой удивительный и увидела общую знакомую на его фотографиях. Он сказал «Сейчас сойдутся звезды)». Расспрашивал откуда я ее знаю, а я откуда он. Потом В. сказал, что видимо знает моих друзей и диалог закончился. Я подумала, что наверное они ему не нравятся, на этом все и уснула.

На следующий день он спросил куда я пропала и сказал, что наверное я всю ночь расспрашивала нашу общую знакомую про него. Мы опять поговорили, потом В. оставил мне телефон и сказал писать туда, я написала.

(На хамское предположение, что она всю ночь расспрашивала про него, автор отреагировала так, будто это нормально. Он дал ей телефон и она написала. Обратите внимание, она поддерживает его заходы сверху, наверное считает, что подстройка снизу — это тонко. Но это демпинг в данном случае)

Помимо того, что В. очень красивый, он любит музыку, у него куча увлечений, большая компания друзей. Я параллельно общалась с другими мужчинами, меня звали на свидания, но я хотела встретиться только с В. Он не звал. Я видела, что я не вывожу программу, решила что я скучная для него и эх. Он написал на следующий день и спросил «пойдем поужинаем?» Я очень обрадовалась, написала «Ура! Я очень хочу», поблагодарила и побежала собираться.

(Здесь она продолжает демпинг. Понятно почему? Ей кажется, что это ее скромность, но нет, это корона. Кто объяснит?)

Когда мы встретились он подставил щеку, я поцеловала, и мы пошли. Я не могла взгляд отвести, у него такие красивые голубые глаза, длинные ресницы. И голос у него такой бархатный. Мы болтали, много смеялись, у него интересная работа, куча историй, очень интересная жизнь. У меня тоже нашлось, что рассказать, но было очевидно, что моя жизнь не такая разнообразная. С точки зрения работы и экономики ОЗ наверное у меня повыше, но с учетом всего остального я сильно уступаю, В. на год старше.

(Корона равенства = корона Победительницы, видите? И самое интересно, что у них нет разницы ОЗ, а она подстраивается снизу, невзирая на гендер. Опишите ее корону равенства, с самого начала письма, но особенно при встрече)

Так мы весь вечер ходили по ресторанам, барам. В. сказал, что я скромная. Я сказала, что волнуюсь, потому что впервые встречаюсь с мужчиной с СЗ. В. сказал, что он совершенно не похож на мужчин от туда.

(Он дал ей понять, что ждет от нее более решительных шагов. Она согласилась и стала оправдываться. Корона равенства на авторе растет)

Ночью пошли завтракать и пока ждали такси он меня обнял и поцеловал. Когда очнулась подумала, что это наваждение какое-то, такой мужчина целует меня.

(Какой мужчина? Автор, что с вами? Какой такой мужчина вас целует? Что в нем такого? После часов хождения по барам давно пора. Вы мальчик, а вас взяла и сама поцеловала хорошенькая девочка? Или вы врете, что считали это честью для себя?)

В. сказал, что кайфует и у меня спокойная женская энергетика. Потом мы обнимались, я держала его за руки, он так смотрел на меня и под утро сказал, что думает то ли поехать домой (он в виду обстоятельств временно живет не один), то ли настоять и поехать ко мне спать в обнимку. Я так засмущалась, что даже щеки загорелись, сказала, что не знаю что в таких ситуациях делают и он сказал ладно, поедем по домам, попросил написать как доеду, поцеловал и усадил в машину. Я из дома написала всяких нежностей и когда легла спать поняла, что хочу заснуть с ним, и что влюбилась.

(Здесь она продолжает свою линию. Мужик вальяжен и ленив)

На Рождество В. написал, мы говорили и я предложила сходить со мной на выставку, на которую я собиралась вечером. Он сказал можно.

(Опять она инициирует)

Потом не оказалось билетов, я подумала ладно, но он предложил посмотреть в другом месте, я в этом ничего не понимаю, предложила может в кино, он сказал, что готов на любой кипиш.

(Он готов. То есть он ей предлагает модель, где инициатива будет на ней, а она охотно соглашается в своей короне равенства)

Выбрали фильм, он скинул кинотеатр и сеанс, я написала, что доеду до офиса и куплю билеты. И тут он написал «Ты сегодня командир)». Я поняла, что я видимо наштурманила и все пропало. Я приехала, его не было и я подумала, что он не придет. Но за пять минут до начала В. пришел, поцеловал меня, обнял, я была счастлива, обнимала его весь фильм, он держал меня за руку и кормил конфетками.

(Она купила билеты, она ждала его и переживала, что принцесса не придет, она обнимала его весь фильм. Автор, тикающие часики — не повод становиться такой Победительницей в короне равенства. Он уже откровенно подсмеивался над этим)

Потом я думала мы разъедемся по домам, но он сказал, что хочет посидеть где-нибудь, в итоге мы пошли пить вино, говорили об искусстве, он так много знает всего, я спрашивала что и как, рассказывала что знаю. Потом мы опять ходили туда-сюда, он завел разговор про отношения, спросил какой был мой муж и почему так получилось. У него была жена 6 лет, но не официально, сказал что не считает нужным сообщать государству о том, что люди спят друг с другом. В целом я сделала вывод, что женщин вокруг него полно. И по нему это видно и по тому, что он говорил о своем опыте.

Потом он показывал мне что-то в телефоне и пришло сообщение от женщины, я увидела кусочек «ты пропал..», сразу отвела взгляд. Он извинился и стал отвечать, еще несколько раз отвлекался и был озабочен этой ситуацией.

Я подумала, что это не мое дело и не реагировала. А через некоторое время он переключился обратно на меня и формат общения поменялся, он стал особенно нежным, я мазала ему бутербродики, мы говорили, все время обнимались, целовались.

(Мазала бутербродики ему, а он позволял за собой ухаживать)

Так мы снова догуляли до ночи, говорили про психологию, я привела пример, а он сказал «зачем ты приводишь пример про кого-то, давай про нас, вот мне кажется, мы взаимно растворяемся в друг друге весь вечер». Было поздно, мы как-то одновременно встали собираться, он включил приложение, повернул ко мне телефон и я сказала адрес.

Дома он спросил «Уснем в обнимку?», я его обняла и расслабилась. Было очень поздно, я думала он уснет, легла тихонько рядом, а он меня обнял и стал целовать, все стало как в тумане. В. невероятный мужчина, очень внимательный, нежный, страстный. Было понятно что он очень опытный, знает женщин.

(Она легла тихонько рядом и ни на что не надеялась, но барин подарил ей немножко ласки)

Я тоже старалась держать фокус на нем, но я заморачивалась, что я вообще не его уровень и толком даже не понимаю ничего в этом. Я с непривычки даже устала. Был странный момент в конце, он спросил «Наигралась?», я не поняла «Во что?», «Не во что, а как», я так и не поняла, посмотрела на него удивленно и обняла. Потом мы легли спать, это было очень круто, всю ночь он обнимал меня, я его, одна из самых сладких ночей.

(Она все время расписывает какой-то невероятный уровень этого мужчины. Хотя это обычный онегин, обычная рыба, но она идеализирует его, чтобы крепче держалась корона Победительницы. Понятно зачем идеализация?)

Утром мы проснулись за час до выезда, он не дал мне приготовить завтрак, и я растрепанная поехала по делам. На прощанье В. поцеловал меня и сказал «До встречи». Я так обрадовалась, что он захотел еще встретиться и конечно стала надеяться на эту встречу. Была тусовка с друзьями, там была та общая знакомая, меня конечно подмывало спросить у нее про В., но я сдержалась. На следующий день рассказала, что видела его подругу. Он спросил что она мне рассказала, удивился, что я ничего ей не сказала и спросил почему. Я ответила, что она мне не близкая и как-то не пришлось.

(Лучше бы удивилась в ответ и спросила, с чего это она должна была болтать. Даже тут немножко, но встала снизу. Готовность встать снизу — признак довольно большой короны. Понятно почему, друзья?)

Потом В. предложил посмотреть вместе фильм, я была занята до поздна и думала он не захочет раз так. Написала что хочу его увидеть, но освобожусь только в 21:00, а он сказал, что тогда он будет в 21:00 меня ждать возле подъезда. Все было опять хорошо, я наготовила закусок, мы смотрели фильм, занимались сексом, пили чай, я думала он останется снова, но он оделся и сказал, что наверное надо ехать домой.

Я расстроилась, но вида не подала, губу закатала, обняла его и сказала спасибо, что приехал. Он вдруг стал показывать мне всякую музыку, мы так и сидели в обнимку еще долго. Потом он пошел обуваться и на прощанье снова спросил этот дурацкий вопрос «Наигралась?». Я опять смотрела на него в недоумении, не знала как реагировать, потом посмеялась и сказала что не понимаю что это за чушь, он тоже посмеялся. Но я опять заморочились и подумала, что наверное все это не серьезно, и что он больше не появится.

(Я сейчас скажу, что означает этот вопрос. Автор положила его в шкатулочку, думая, что он видит в ней коварную хищницу, уж так она его снизу заманивает, что он чувствует опасную женщину в ней. А на самом деле ничего подобного. Он просто Сокровище, как все онегины-рыбы, и он считает себя конфеткой и игрушкой — лакомством и удовольствием для женщины. И об этом ее спрашивает. Он ожидает ответ: «Нет, хочу еще». Но так отвечать ему не надо, а то морда треснет)

Но В. вдруг написал, что его остановили менты и хотели везти на освидетельствование, думали он под кайфом.

Утром я спросила что-то, он не отвечал. Я поняла, что мне хана, поняла что очень влюблена. Думала про эти его вопросы, что вообще это значит. Я стала думать что я вообще натворила, меня расшатало за полдня так, что все мысли были только об одном, у меня началась паника, что я себя не могу контролировать и что из-за этой ситуации я превратилась в неадеквата.

(Потому что слишком низко подстроилась. Я так понимаю, автор решила как Ирочка подстроиться. Но Ирочка делит границы хорошо, а автор быстро слила территорию и влюбилась)

Он написал через полдня, что заболел, я опять с облегчением вздохнула. Но я как-будто полностью ослепла, мне с этого момента стало непонятно что делать, что говорить, то ли я липну, то ли мой ход, то ли я ему не нравлюсь, то ли все нормально.

(Такое ощущение, что она стала играть в его большую фигуру, перенеся влюбленность с печорина своего, и заигралась)

Он болел, я два дня интересовалась его здоровьем. Когда он написал, что выздоравливает я перестала писать. В. написал еще через день, мы болтали до ночи, играли в игру. Потом я написала, он отвечал как-то так и я опять отстала, но меня продолжало колбасить.

Я видела, что локус у него, меня вообще не осталось и что я такая вообще никакого интереса не представляю. Я чувствовала как я превращаюсь иногда в деревянную статую и даже слова написать не могу. Как только у меня получалось чуть выровняться, успокоится и перестать на что-то надеяться, В. писал сам.

Так мы встретились еще раз, он предлагал поесть суши где-нибудь, но я в итоге опоздала везде и он предложил приехать раз так, я обрадовалась, накупила всякого на завтрак. Он приехал, заказали суши, пока ждали много говорили о всяком, он рассказывал про снайперов, что вот у них винтовка может быть дороже женщины, что это удивительно.

В целом когда мы дома, он все время рядом, можно сказать не выпускает из рук, постоянно много тактильного контакта. Но я думаю, что это не во мне дело. Был момент, в кино герой признавался в любви женщине «я люблю тебя», В. сказал мне «а я хочу тебя». Ну такой момент… Я не знала как среагировать. Я вижу, что моя значимость низкая, но меня все равно этот момент дернул.

(Она какую-то ерунду насобирала. У них третья встреча, после перерыва, конечно он держит ее в объятиях и говорить, что хочет. Еще бы он забаррикадировался от нее. Откуда у нее такая непритязательность? Такое ощущение, что некоторые именно так понимают скромность. Скромность на самодостаточности основана, а не на том, что вы прилипаете и готовы быть снизу)

Хотя в этот раз был другой секс, В. смотрел на меня по-другому, и ощущения были другие, я все чувствовала очень и он тоже, насколько я могла понимать обратную связь. Если меня не подводит моя голова, то мне показалось, что он тоже кайфовал больше. Все было так красиво, как в кино, огромная луна, ночь, такие нежные объятия, и поцелуи были другими. Но потом я выхожу из душа, а он собрался уезжать.

Я опять смирилась, тут В. стал рассказывать в подробностях как в прошлый раз его остановили по дороге от меня. Он сказал, что был как-будто под наркотиками, как сейчас. Тогда он им сказал на все вопросы, что едет от девушки, но они не верили, а ему было так пофиг, он был весь на эндорфинах и кайфовал. В. уже стоял в дверях и я кое-как решилась спросить не хочет ли он остаться, а он сказал, что он уже почти вышел поэтому ладно уже, но в следующий раз он останется. И тут я опять поплыла. Написал как доехал, я увидела только утром, ответила что-то опять влюбленное.

Дальше все стало плохо, он не писал вообще. Меня размотало намного сильней, я всеми силами пыталась вернуться в себя, хорошо у меня много работы и всяких дел, но я постоянно заставала себя в мыслях о нем, пугалась такой реакции и снова пахала. В четверг он написал «ох какая неделька выдалась» и что он забрал машину из ремонта. В. очень ее любит, я порадовалась вместе с ним. Он сказал, что на днях поедем кататься. И все, я намертво застыла на этом «на днях». Вчера я поняла, что это полная беда и я не могу сама выбраться, села за письмо и он пишет…

Вчера я подумала, что надо ехать, но сейчас думаю, что это была ошибка. Я сказала что хочу конечно и что соскучилась, он ответил подмигивающим смайликом и написал когда приедет. В. себя не очень чувствовал, я вся волновалась, мы гуляли, катались, поужинали, я опять была деревянная и ничего не могла поделать с этим.

Я уже хотела попросить его отвезти меня домой, но он сам в этот же момент забил адрес в навигатор. Мы ехали почти молча, громко играла музыка, я думала что сейчас он меня высадит и больше я его не увижу никогда и что я все запорола снова. Я ему показывала короткую дорогу, мы заехали во двор, у меня сжалось сердце уже, а он проехал подъезд и стал искать место для парковки. Я не знала что с собой делать, в лифте я извинилась за свое настроение, так и сказала, что у меня разболтанное состояние и что я устала. Он сказал, что он тоже и обнял меня. Потом все было вроде бы не плохо, мы снова обнимались все время, сказал, что ляжем спать, но нет. Он остался, всю ночь спали в обнимку, утром я сбежала готовить завтрак, наготовила всего, ему понравилось.

В. стал рассказывать про друзей, про пару, которая с института вместе и что они очень милые и он восхищается людьми, которые вот так могут сохранить нежные чувства на года. А потом сказал, что все его друзья женились уже, а он нет и некоторые развелись уже и типа они дураки. У мужчин есть разные влечения, что женщины могут спать с мужчиной только с эмоциями, а мужчины то нет, они могут и без. Я подумала, что он говорит это про себя в том числе и тут со мной что-то случилось.

(Я скажу, что с ней случилось. Она слишком активно вкладывалась и старалась подстраиваться, ожидая этим вырастить СЗ. И у нее закончилась энергия. Кто объяснит, почему?)

Что сказать я не знала. Снова обнимались, он стал целовать меня, но я ничего не чувствовала во время секса, он это тоже почувствовал и в итоге все закончилось. Ему надо было уже ехать, он меня поцеловал и пошел, а его воздушный поцелуй думаю был последним. И теперь я совсем не знаю что мне делать даже с собой, не говоря уже о том как себя вести, если он вдруг появится снова.

Уважаемая Эволюция, пожалуйста помогите мне увидеть реальную картину и что я делаю не так.

Источник: Эволюция

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