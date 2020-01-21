Ястремская вышла во второй круг Australian Open

21.01.2020, 3:30, Новости дня

21 января вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Как сообщает корреспондент «ГОРДОН», сеянная под 23-м номером украинка одолела Кайю Юван из Словении – 6:1, 6:1.

Матч длился 54 минуты. Юван, 129-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию.

Следующей соперницей Ястремской станет победительница первенства Австралии 2018 года Каролин Возняцки из Дании, которая объявила о завершении карьеры игрока после нынешнего турнира.

21 января в борьбу на  Australian Open вступят украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 21 января вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне. Как сообщает корреспондент «ГОРДОН», сеянная под 23-м номером украинка одолела Кайю Юван из Словении – 6:1, 6:1. Матч длился 54 минуты. Юван, 129-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию. Следующей соперницей Ястремской станет победительница первенства Австралии 2018 года […]

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