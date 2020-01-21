Ястремская вышла во второй круг Australian Open

21 января вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Как сообщает корреспондент «ГОРДОН», сеянная под 23-м номером украинка одолела Кайю Юван из Словении – 6:1, 6:1.
Матч длился 54 минуты. Юван, 129-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию.
Следующей соперницей Ястремской станет победительница первенства Австралии 2018 года Каролин Возняцки из Дании, которая объявила о завершении карьеры игрока после нынешнего турнира.
21 января в борьбу на Australian Open вступят украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 21 января вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне. Как сообщает корреспондент «ГОРДОН», сеянная под 23-м номером украинка одолела Кайю Юван из Словении – 6:1, 6:1. Матч длился 54 минуты. Юван, 129-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию. Следующей соперницей Ястремской станет победительница первенства Австралии 2018 года […]
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