Иран решил пока не выходить из ядерной сделки, в Украине задержали фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского. Главное за день

Иран решил пока не выходить из ядерной сделки
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств. «Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут ли обеспечены соглашением интересы Ирана», – добавил он.
В Украине задержали фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского по подозрению в создании преступной организации
В Херсонской области правоохранители задержали экс-помощника бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии информации о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. По версии правоохранителей, он создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности
Путин внес в Думу законопроект о поправках в конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправках к конституции РФ. Документ предусматривает усиление требований к кандидатам на президентский пост, формирование главой государства Госсовета, предварительное согласование с Советом Федерации кандидатур на должности руководителей силовых ведомств, а также предлагает закрепить приоритет конституции над международным правом и расширить полномочия Конституционного суда.
После того как соответствующие изменения поддержат российская Госдума и Совет Федерации, в РФ проведут всероссийское голосование. По информации СМИ, оно состоится в апреле.
Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину
Бывшего президента корпорации «Укрбуд», народного депутата VIII созыва из группы «Воля народа» Максима Микитася пограничники сняли с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины.
Адвокат Микитася Александр Лысак заявил, что его подзащитный получил разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры временно вылететь из страны и с него недавно сняли электронный браслет. Сегодня это решение отменили, на Микитася повторно надели электронный браслет.
В Украину прибыл официальный представитель Ирана
В Украину с официальными извинениями в связи с крушением самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» прибыл официальный представитель Ирана. «Это министр инфраструктуры и дорог.. Его главная задача – принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков», – сказал Пристайко.
В Минске обсуждают девять участков разведения, но согласовать должны три
На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три, рассказал Пристайко.
В Киеве почтили память защитников донецкого аэропорта
Возле памятного колокола на территории Министерства обороны Украины почтили память защитников донецкого аэропорта. В церемонии участвовали родственники погибших военных, президент Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и другие.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 21 января вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне. Как сообщает корреспондент «ГОРДОН», сеянная под 23-м номером украинка одолела Кайю Юван из Словении – 6:1, 6:1. Матч длился 54 минуты. Юван, 129-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию. Следующей соперницей Ястремской станет победительница первенства Австралии 2018 года […]
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