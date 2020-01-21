К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата»

21.01.2020, 3:26, Новости дня

Разработчик российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ГРЦ имени Макеева ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения «Корона», говорится в докладе компании в сборнике тезисов к XLIV Королевским чтениям.

Согласно докладу, «Корона» при возвращении на Землю сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета, передает ТАСС.

«В настоящее время рассматривается вариант [разработки] ракеты-носителя со стартовой массой, увеличенной по сравнению с предыдущим (вариантом) с 270 до 295 т, с измененными внешними обводами, улучшающими аэродинамические характеристики ракеты-носителя на участке спуска», – отмечают специалисты ГРЦ. В случае реализации нового варианта ракеты-носителя масса полезной нагрузки, которую сможет выводить ракета на низкую орбиту, должна увеличиться на 400 кг – с 7 до 7,4 т.

В докладе отмечается, что работы по созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя (РН) «Корона» вертикального взлета и посадки ГРЦ ведет в инициативном порядке.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что российская частная компания «Ларос» запланировала проведение испытания возвращаемой ступени своей будущей многоразовой ракеты на 2020-ый или 2021-ый год.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработчик российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ГРЦ имени Макеева ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения «Корона», говорится в докладе компании в сборнике тезисов к XLIV Королевским чтениям. Согласно докладу, «Корона» при возвращении на Землю сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета, передает ТАСС. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика