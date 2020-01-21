К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата»

Разработчик российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ГРЦ имени Макеева ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения «Корона», говорится в докладе компании в сборнике тезисов к XLIV Королевским чтениям.

Согласно докладу, «Корона» при возвращении на Землю сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета, передает ТАСС.

«В настоящее время рассматривается вариант [разработки] ракеты-носителя со стартовой массой, увеличенной по сравнению с предыдущим (вариантом) с 270 до 295 т, с измененными внешними обводами, улучшающими аэродинамические характеристики ракеты-носителя на участке спуска», – отмечают специалисты ГРЦ. В случае реализации нового варианта ракеты-носителя масса полезной нагрузки, которую сможет выводить ракета на низкую орбиту, должна увеличиться на 400 кг – с 7 до 7,4 т.

В докладе отмечается, что работы по созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя (РН) «Корона» вертикального взлета и посадки ГРЦ ведет в инициативном порядке.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что российская частная компания «Ларос» запланировала проведение испытания возвращаемой ступени своей будущей многоразовой ракеты на 2020-ый или 2021-ый год.





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Последнее: Разработчик российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ГРЦ имени Макеева ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения «Корона», говорится в докладе компании в сборнике тезисов к XLIV Королевским чтениям. Согласно докладу, «Корона» при возвращении на Землю сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета, передает ТАСС. […]