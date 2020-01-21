Александр Васильев: «Ни у кого из наших звезд нет такого красивого дома, как у меня»

По мнению историка моды Александра Васильева, никому из российских знаменитостей не удастся похвастаться таким же прекрасным домом, как у него. Соответствующая запись появилась на странице ведущего ток-шоу «Модный приговор» в Instagram.
Васильев продемонстрировал подписчикам собственное жилье, а также большой участок с несколькими постройками. В комментарии к публикации телеведущий отметил, что дом был построен еще в начале 1910-х годов его дедушкой, которому помогал старший брат, работавший казначеем в Вильне (современный Вильнюс). В итоге, была построена шикарная 2-этажная усадьба. Примерно через 50 лет часть комнат была продана, однако декоратору удалось вернуть их в собственность своей семьи.
«Безусловно, у знаменитостей есть огромные замки с бассейнами, но моё жилье является уникальным – моя семья живет здесь уже 108 лет. Строение нуждается во внимании, поэтому ежедневно моя помощница по хозяйству Вероника делает уборку, а затем рассказывает мне новости из жизни соседей», — отметил историк моды. Подписчики Васильева признали, что знание истории своего рода – крайне важное дело, поэтому предложили переделать одно крыло дома в музей.
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Последнее: По мнению историка моды Александра Васильева, никому из российских знаменитостей не удастся похвастаться таким же прекрасным домом, как у него. Соответствующая запись появилась на странице ведущего ток-шоу «Модный приговор» в Instagram. Васильев продемонстрировал подписчикам собственное жилье, а также большой участок с несколькими постройками. В комментарии к публикации телеведущий отметил, что дом был построен еще в […]
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