На Украине объяснили угрозы СНБО в адрес Донбасса

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

По словам Куценко, Кривонос сделал такое заявление, исходя из заданного ему вопроса о путях установления контроля над частями Донецкой и Луганской областей. При этом политолог подчеркнул, что вариант развития событий в Донбассе, о котором говорил Кривонос, в данный момент не актуален, сообщил телеканал «360».

Накануне в ДНР прокомментировали заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности ВСУ к силовому возвращению контроля над Донбассом, предупредив, что любая попытка наступления на Донбасс закончится «тотальным усмирением» вооруженных сил Украины.





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Последнее: Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом. По словам Куценко, Кривонос сделал такое заявление, исходя из заданного ему вопроса о путях установления контроля над частями Донецкой и Луганской областей. При этом политолог подчеркнул, что вариант развития событий […]