SRF — «Спящая Красавица» — конференцию ООН по разоружению никак не разбудить

Конференция по разоружению под эгидой ООН, собирающаяся в Женеве уже более 40 лет, — это важнейший мировой институт, в котором встречаются представители всех крупных военных держав. Однако сейчас он почти бесполезен из-за неспособности участников договориться о предмете обсуждений. Поэтому конференция нуждается в срочном оживлении — но ничто не указывает на то, что эту «Спящую Красавицу» удастся разбудить, отмечает швейцарский телеканал SRF.



Reuters

Чтобы предотвратить сценарий ядерной войны, конференция по разоружению под эгидой ООН заседает в Женеве уже на протяжении 41 года, отмечается на сайте швейцарского телеканала SRF. Однако эту «Спящую Красавицу» уже вряд ли можно разбудить, полагает автор материала Фреди Гштайгер.

Некоторые называют конференцию ООН по разоружению «Спящей Красавицей», другие говорят о печальной истории. Между тем, этот институт, в который входят 65 государств, включая ядерные державы, сейчас важен, как никогда. Или, вернее, должен быть важен, уточняет SRF.

Институт нуждается в срочном оживлении, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, потому что мы живём в опасном мире, в котором продолжает распространяться и разрабатываться даже ядерное оружие.

В истории конференции ООН по разоружению были моменты успеха, напоминает швейцарский телеканал. Именно там родился договор о нераспространении ядерного оружия и запрет на проведение ядерных испытаний, а также действующий по всему миру запрет на химическое и биологическое оружие.

Сегодня институту тоже есть, чем заняться. Например, продвигать идею ядерного разоружения или устанавливать правила для так называемых роботов-убийц, то есть автономных систем вооружений. Однако при всём этом конференция по разоружению едва ли что-то для этого делает, считает представитель Швейцарии в данном учреждении Феликс Бауманн.

По его словам, нет даже чёткой рабочей программы: «Конференция парализована в том смысле, что она не в состоянии договориться о том, какой многосторонний инструмент необходимо обсуждать следующим». Бауманн не рассчитывает на то, что в новом году дело сдвинется с мёртвой точки: «Сейчас однозначно должны быть приняты дальнейшие усилия для преодоления этой блокады. Однако кажется скорее невероятным, чтобы это препятствие было преодолено в новом году».

При этом Бауманн считает конференцию по разоружению крайне значимой, потому что «это единственный постоянный форум по разоружению, на котором представлены все важные военные силы». По идее, представители других государств оценивают ситуацию так же, отмечает швейцарский телеканал.

Однако прогресс, если он вообще есть, исчисляется миллиметровыми шагами, подчёркивает SRF. Это касается, к примеру, тематических комитетов, образованных, в том числе, благодаря участию Швейцарии.

По замечанию автора материала, раньше всё было проще. Во времена холодной войны существовало два блока сил с ясными отношениями между ними. То же самое можно сказать и о периоде после окончания холодной войны. Однако сегодня мы оказались в ситуации, сложившейся под влиянием напряжённого положения в мировой политике, считает представитель Швейцарии Бауманн. «Одна из причин этого, разумеется, в том, как сегодня выглядит мир», — считает он.

Это означает, что расхождения между крупными державами огромны, напряжённость велика, а конфликты протекают остро и ожесточённо, поясняет SRF. Поэтому шансы на то, что «Спящую Красавицу» — конференцию ООН по разоружению — удастся разбудить, крайне малы.

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