Иран признал, что не сможет декодировать содержимое черных ящиков самолета МАУ

Регистратор полетных данных и речевой самописец кабины пилотов украинского Boeing-737-800, сбитого под Тегераном, являются одними из самых передовых разновидностей подобного оборудования, у Ирана нет средств для их декодирования. Об этом говорится во втором отчете о расследовании авиакатастрофы, который 20 января опубликован на сайте Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ).

Черные ящики были обнаружены спасателями на месте аварии в обгоревшем виде, со следами физических повреждений. Однако расшифровка данных цифровых носителей возможна.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования, отмечают в отчете.

Запрос на предоставление черных ящиков для расшифровки получен от Украины, сказано в документе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

В отчете ОГАИ от 20 января указано, что лайнер был сбит двумя ракетами «Тор-М1» системы «земля-воздух».

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

В Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, между Киевом и Тегераном продолжаются «сложные и напряженные» консультации по поводу передачи в Украину черных ящиков разбившегося самолета МАУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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