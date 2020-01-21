Мнение: «Сэкономленный» триллион

Минфин подвел итоги федерального бюджета за 2019 год.

Формально они выглядят так (трлн руб.):

✅Доходы: 20,2

✅Расходы: 18,2

⚖️Профицит: 2,0

Но фактически все совсем не так.

1️⃣ Переходящие остатки с 2018 года. Не смогло правительство потратить деньги и перенесло их на 2019. В итоге к расходам по уточненной росписи было запланировано 19,3 трлн р. А по факту израсходовано на 1,11 трлн р. меньше.

То есть деньги у правительства были. И даже были расписаны по получателям. Но больше триллиона рублей (5,8%) из них так и не были потрачены. Сумма, переходящая на 2020 год (подарочек Медведева Мишустину), существенно выросла.

А теперь вспомним, сколько там потянули новые «демографические» поправки президента? 450 млрд руб. Причем, это наверняка завышенная оценка… Да, только в прошлом году правительство «наэкономило» (а точнее — не смогло «освоить») более 1 трлн руб… Вот вам и «источник щедрости» президента. Мог бы и побольше отвалить — раза в два хотя бы.

2️⃣ Доходы и профицит на самом деле тоже существенно выше, чем показаны официально. Часть нефтегазовых доходов пошла на счета минфина, минуя статью «Доходы» федерального бюджета. Средства на его счетах за год выросли на 3,1 трлн р. По-честному к ним стоит приплюсовать «бумажные убытки» от курсовой разницы, на росте рубля бюджет потерял более 1 трлн руб. Всего реальный профицит бюджета получится вдвое выше — не 2, а 4,1 трлн р. Не 1,8% ВВП, а 3,8%.

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Итог: спрятанные доходы, «сэкономленные» расходы… А в итоге — та самая макроэкономическая стабильность, которой так гордится президент, достигнутая за счет нефтяных сверхдоходов, а также роста налогов, цен и пенсионного возраста.

Пухнущий от денег бюджет при нищем народе.

Министры и премьеры, которых снимают за то, что они не могут потратить выданные им колоссальные деньги, с одной стороны, и 20 млн россиян, живущих ниже черты бедности, — с другой.

Как будто речь о разных странах идет… Как это может вместе сосуществовать в одной?

Только при авторитарной власти и обманутом, растерянном, запутавшемся народе.

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Источник: СерпомПо

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