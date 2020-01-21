Иран грозится выйти из договора по нераспространению ядерного оружия

ДУБАИ – Официальный Тегеран заявил в понедельник, что его правительство может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские державы перешлют в Совет безопасности ООН материалы, свидетельствующие о том, что Иран не выполняет условия ядерной сделки СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), заключенной в 2015 году.

Договор о нераспространении ядерного оружия, многосторонний международный акт, заключенный в 1968 и вступивший в силу в 1970 году, известен в США как Non-Proliferation Treaty (NPT). С тех пор он является фундаментом, на котором основана система международного контроля за ядерными вооружениями в мире.

Договор СВПД от 2015 года, который в англоязычном мире называют JCPOA, был подписан Ираном, Германией и пятью странами – членами Совета безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией. Он обеспечивал Ирану доступ к мировой торговле в обмен на ограничения его стратегических ракетно-ядерных программ.

На прошлой неделе ведущие европейские державы – Великобритания, Франция и Германия – объявили, что Иран нарушил режим СВПД, и запустили процедуру опротестования. Результатом этого может стать передача в Совет безопасности ООН соответствующих материалов для рассмотрения и, как следствие, возобновление санкций против Ирана.

«Если европейцы будут продолжать вести себя неподобающе или отправят материалы [по договору] в Совет безопасности, мы выйдем из договора о нераспространении», – приводит иранское агентство IRNA слова министра иностранных дел Ирана – Джавада Зарифа, сказанные в понедельник.

Будущее СВПД поставлено под вопрос с тех пор, как президент Дональд Трамп вывел США из этого ядерного договора. Иран ответил на это тем, что, в свою очередь, уменьшил объем взятых на себя обязательств, хотя иранские власти настаивают на том, что хотели бы оставить соглашение в действии.

Расхождения по ядерным вопросам и стали причиной эскалации напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана, которая вылилась в военную конфронтацию.

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