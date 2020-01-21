Актер Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа. Снимок он разместил в Instagram-аккаунте.
Сделанное в салоне самолета вместе с коллегами фото, скорее всего, не преследует других целей, помимо того, что стать предметом воспоминаний. На одном из кадров лицо Дужникова занимает практически весь передний план, в то время как Андреева и Верник расположились на креслах сзади. Супруга Бондарчука одета в свитшот с капюшоном черного цвета, закрывающим волосы. Выглядит она уставшей и бледной, что тут же было отмечено поклонниками. Недавний отпуск с мужем в Индии не оставил на её лице следов загара, хотя многие сейчас и не хотят подвергаться воздействию ультрафиолета.
Близкое окружение отмечает, что 31-летняя актриса не стремится показать себя на фоне роскоши, любит простую и удобную одежду в виде джинсов и футболок, а поездка в метро или эконом-классом в самолете для неё не является чем-то исключительным. Именно так они летели в отпуск с Бондарчуком из-за отсутствия билетов. Вместе с тем актриса считается одной из красивейших женщин отечественного кино.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Актер Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа. Снимок он разместил в Instagram-аккаунте. Сделанное в салоне самолета вместе с коллегами фото, скорее всего, не преследует других целей, помимо того, что стать предметом воспоминаний. На одном из кадров лицо Дужникова занимает практически весь передний план, в то время как Андреева и Верник расположились на креслах сзади. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Двое подростков в Ялте ограбили мужчину на улице / 11 января
- Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей / 13 декабря
- Подписчики раскритиковали внешний вид Уваровой после просмотра видео о благотворительности / 17 декабря
- В Украине выросло количество недовольных нардепами без опыта в политике / 25 ноября
- Новая версия Redmi Note 8 Pro получит яркий цвет корпуса / 8 января
- Чересчур много государства / 24 ноября
- Наука: Лекарства против срыгивания связали с риском аллергии у детей / 29 декабря
- Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит» / 29 декабря