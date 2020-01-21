Актер Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

21.01.2020, 2:04, Разное

Актер Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа. Снимок он разместил в Instagram-аккаунте.
Сделанное в салоне самолета вместе с коллегами фото, скорее всего, не преследует других целей, помимо того, что стать предметом воспоминаний. На одном из кадров лицо Дужникова занимает практически весь передний план, в то время как Андреева и Верник расположились на креслах сзади. Супруга Бондарчука одета в свитшот с капюшоном черного цвета, закрывающим волосы. Выглядит она уставшей и бледной, что тут же было отмечено поклонниками. Недавний отпуск с мужем в Индии не оставил на её лице следов загара, хотя многие сейчас и не хотят подвергаться воздействию ультрафиолета.

Близкое окружение отмечает, что 31-летняя актриса не стремится показать себя на фоне роскоши, любит простую и удобную одежду в виде джинсов и футболок, а поездка в метро или эконом-классом в самолете для неё не является чем-то исключительным. Именно так они летели в отпуск с Бондарчуком из-за отсутствия билетов. Вместе с тем актриса считается одной из красивейших женщин отечественного кино.



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Последнее: Актер Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа. Снимок он разместил в Instagram-аккаунте. Сделанное в салоне самолета вместе с коллегами фото, скорее всего, не преследует других целей, помимо того, что стать предметом воспоминаний. На одном из кадров лицо Дужникова занимает практически весь передний план, в то время как Андреева и Верник расположились на креслах сзади. […]

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