Пассажиры избили проводника поезда из-за замечания не курить в тамбуре

Ночью 20 января четверо пассажиров избили 50-летнего проводника поезда Киев-Ивано-Франковск после замечания, чтобы они не курили в тамбуре. Об этом проинформировала пресс-служба «Укрзалізниці».
«Проводнику поезда №43 Киев-Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица», – рассказали в пресс-службе.
На станции Львов начальник поезда вызвал по радиосвязи полицию, правоохранители задержали мужчин.
Курение табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено согласно ст.13 закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Ночью 20 января четверо пассажиров избили 50-летнего проводника поезда Киев-Ивано-Франковск после замечания, чтобы они не курили в тамбуре. Об этом проинформировала пресс-служба «Укрзалізниці». «Проводнику поезда №43 Киев-Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица», – рассказали в пресс-службе. […]
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