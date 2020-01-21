Порошенко не получал повесток, пришел за ними сам в ГБР – адвокат

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» не получал повесток о вызове на допрос в Государственное бюро расследований, он пришел за ними в ведомство сам. Об этом 20 января заявил его адвокат Игорь Головань в блоге «Украинской правды».

«Порошенко лично посетил Госбюро расследований, чтобы вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом», – рассказал он.

Адвокат рассказал, что речь идет о вызове на допросы в качестве свидетеля на 24 января в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году, на 31 января (расследование события, связанного с переходом группы украинских кораблей из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе).

Головань утверждает, что «два из трех производств ГБР явно расследует в интересах РФ».

«На 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому Порошенко намерен посетить ГБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию Офиса президента», – заявил адвокат.

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января. В партии «Европейская солидарность» заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

По информации ГБР, по состоянию на 20 ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

5 декабря 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» не получал повесток о вызове на допрос в Государственное бюро расследований, он пришел за ними в ведомство сам. Об этом 20 января заявил его адвокат Игорь Головань в блоге «Украинской правды». «Порошенко лично посетил Госбюро расследований, чтобы вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки […]