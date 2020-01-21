Наука: Реснитчатые клетки в носу оказались способны запускать аллергию

Клетки реснитчатого эпителия участвуют не только в движении слизи, но и в развитии воспалительных реакций, включая аллергические.

Некоторые клетки эпителиальной ткани несут на одном своем полюсе множество подвижных ресничек. Они похожи на вытянутые капли с «хохолком» из десятков, а то и сотен колеблющихся волосков, выстилающих многие проводящие пути организма, включая протоки половой и дыхательной систем. Согласованное биение ресничек облегчает движение слизи, клеток и тому подобного.

Однако этим их роль не ограничивается. В пазухах носа таких клеток особенно много, и здесь они могут участвовать в запуске иммунной реакции на появление потенциально опасных веществ. А как следствие — в развитии аллергии. К такому выводу пришли авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science Immunology.

Лора Банкова (Lora Bankova) и ее коллеги из Гарвардской медицинской школы экспериментировали с культурами клеток реснитчатого эпителия. Подвергая их воздействию специфических белков, аллергенов плесени и пылевых клещей, ученые показали, что клетки начинают производить цистеиновые лейкотриены — вещества, которые не только вызывают бронхоспазм, но и стимулируют развитие воспалительных процессов. До сих пор считалось, что на это способны лишь специализированные клетки иммунной системы.

Более того, синтез лейкотриенов запускался и простым добавлением в среду АТФ. Эти молекулы играют роль накопителя и переносчика энергии в клетке и, как только одна из них повреждается, во множестве попадают в межклеточное пространство. Появление АТФ служит сигналом опасности и приводит к развитию воспаления, как оказалось, не без участия реснитчатых клеток. Это подтвердили и опыты на лабораторных животных.

У мышей, подвергавшихся воздействию АТФ, развивалась выраженная воспалительная реакция — повышенное образование слизи в носу. При этом у генетически модифицированных животных, у которых здесь вовсе не имелось функциональных реснитчатых клеток, такая реакция была намного слабее. Не так сильно была выражена у них и эозинофилия — повышение числа лейкоцитов-эозинофилов, характерное для многих заболеваний, включая астму и другие виды аллергий.

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Последнее: Клетки реснитчатого эпителия участвуют не только в движении слизи, но и в развитии воспалительных реакций, включая аллергические. Некоторые клетки эпителиальной ткани несут на одном своем полюсе множество подвижных ресничек. Они похожи на вытянутые капли с «хохолком» из десятков, а то и сотен колеблющихся волосков, выстилающих многие проводящие пути организма, включая протоки половой и дыхательной систем. […]