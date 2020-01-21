Молдавия пригрозила МВФ отказом от сотрудничества

21.01.2020, 1:37, Новости дня

Правительство Молдавии откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом в случае получения требований о повышении тарифов на газ, сообщил премьер республики Ион Кику в эфире телеканала TВР Молдова.

По словам премьера Молдавии, «кабинет [министров] не согласится с требованиями повысить для потребителей тарифы на газ», который республика получает из России, передает ТАСС.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, но если фонд будет настаивать на таких условиях, мы готовы отказаться от их финансовой поддержки», – подчеркнул Кику.

При этом он заверил, что является приверженцем сотрудничества с МВФ, которое считает полезным для республики. Кику выразил надежду, что эксперты фонда проявят гибкость, что позволит уже в марте успешно завершить переговоры о получении нового транша.

Напомним, в конце декабря Молдавия и Газпром продлили контракт на поставки газа. При этом с нового года стоимость российского газа для Молдавии значительно снизилась.

По словам премьера Молдавии, требования повысить тарифы на газ были озвучены на последней встрече с МВФ, которая прошла после того, как в ходе его визита в Москву была достигнута договоренность о значительном снижении цены на российский газ для республики.

Трехлетняя программа сотрудничества Молдавии с МВФ предусматривает выделение кредита в размере около 179 млн долларов, из которых 112 млн долларов уже выделены.



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Последнее: Правительство Молдавии откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом в случае получения требований о повышении тарифов на газ, сообщил премьер республики Ион Кику в эфире телеканала TВР Молдова. По словам премьера Молдавии, «кабинет [министров] не согласится с требованиями повысить для потребителей тарифы на газ», который республика получает из России, передает ТАСС. «Мы сделаем все возможное, […]

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