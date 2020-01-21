VOAэкспресс 20 января 2020 

День Мартина Лютера Кинга-младшего

В третий понедельник января в США отмечают День Мартина Лютера Кинга – американцы воздают дань памяти борцу за гражданские права, 52 года назад павшему от руки убийцы.

«Есть у меня мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют», – слова из речи, которую пастор-афроамериканец Кинг, имя которого стало символом борьбы за расовое равноправие, произнес 29 августа 1963 года. Эта речь всколыхнула страну, выдвинув проблемы гражданских прав и экономической справедливости на первый план.

За более чем полвека со дня убийства Кинга США добились больших успехов на пути совершенствования межрасовых отношений. Однако, пhttp://bit.ly/36eCHIK http://bit.ly/36eCHIK .

Импичмент

В понедельник Белый дом сделал заявление по поводу статей импичмента, переданных в Сенат.

«Статьи импичмента, находящиеся на рассмотрении Сената, являются оскорблением Конституции и наших демократических институтов», – говорится в меморандуме президента Трампа.

В документе процесс по импичменту назван «откровенно политическим шагом со стороны демократов в Палате представителей». Белый дом требует снять статьи обвинения с рассмотрения.

Закон о домашнем насилии

Каким должен быть российский закон о профилактике домашнего насилия?

Русская служба «Голоса Америки» обратилась за комментариями к представительницам общественных организаций, которые занимаются проблемами домашнего насилия и знают ситуацию не понаслышке.

Счастливая история Джубили

Заводчик решил, что щенка хаски с «удивленным взглядом» никто не купит и отдал ее в приют. Однако благодаря некоммерческой организации Husky House, публиковавшей ее снимки на своей странице в социальных сетях, Джубили, которая не могла найти дом почти два года, стала звездой соцсетей. В считанные часы пост стал вирусным, а в приют поступили десятки заявок, в которых желающие удочерить Джубили признавались в любви к животному и возмущались тем, что кто-то мог от нее отказаться. В итоге хаски обрела новую семью.

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Последнее: День Мартина Лютера Кинга-младшего В третий понедельник января в США отмечают День Мартина Лютера Кинга – американцы воздают дань памяти борцу за гражданские права, 52 года назад павшему от руки убийцы. «Есть у меня мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их […]