Мнение: Об антиконституционном перевороте в России

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Как метко заметил «КоммерсантЪ», Владимир #Путин положил на Конституцию. Тогда – свою твёрдую руку, впрочем. Но теперь пошёл дальше.

Рабочая группа по изменению Конституции поддержала предложения президента Владимира Путина по конституционной реформе и назвала 14 статей Основного закона, «нуждающихся» в изменениях. И это – бомба!

По данным РБК со ссылкой на материалы Рабочей группы, потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 83, 102, 103, 110, 114, 119, 125, 129, 132.

Ключевая тут – статья 15, входящая в состав 1-й главы. В отношении неё действует специальный конституционный запрет (ст. 16): положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

То есть, всё это может быть осуществлено только путём созыва Конституционного собрания и принятия им новой Конституции РФ. Причём за необходимость таких изменений предварительно должны проголосовать 60% депутатов и 60% сенаторов.

Не проблема? Отнюдь. Ибо такое собрание может быть созвано в порядке, установленном специальным федеральным конституционным законом. Которого пока не существует не только в действующей нормативной базе, но даже и в виде законопроекта. И хотя мы знаем прецеденты, когда российский #парламент утверждал правовые новеллы почти моментально, это всё равно недели и месяцы. То есть, ни о каком 12-м апреля как дате всенародного голосования по изменениям не может быть и речи. Более того, сомнительно, что вообще такие серьёзные вещи могут завершиться до конца года.

И если все путинские поправки будут проведены так, как сейчас нам озвучивают, это будет антиконституционно на все 100%. Даже если подконтрольный главе государства КС РФ сумеет натянуть сову на глобус.

Есть, конечно, небольшой шанс, что поправку о примате отечественных законов над нормами международного права, по итогам обсуждений всё же отложат до лучших времён. И тогда, радостно выдохнув, #население дружно проголосует за всё остальное. Но такая игра сейчас кажется слишком тонкой для склонной к топорным решениям президентской Администрации.

И вот вопрос: что вы станете делать, когда и, с робкой надеждой, если нынешний антиконституционный переворот окажется реальностью, а не фейком? Расслабитесь и попытаетеси получить удовольствие?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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