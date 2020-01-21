Axios — для борьбы с «родильным туризмом» администрация Трампа ужесточает процесс выдачи виз

В процессе ужесточения контроля над иммиграцией администрация Дональда Трампа решила начать борьбу с «родильным туризмом». Как пишет Axios, команда президента подготовила новое правило, согласно которому сотрудники дипведомств могут отказывать беременным в визах, если сочтут, что те едут рожать в США с целью обеспечить детям «автоматическое» гражданство.



Reuters

Администрация Дональда Трампа «выбрала новую цель» в своей войне с излишне активной, по мнению президента, иммиграцией в США, пишет Axios. На этот раз объектом оказались беременные иностранки, приезжающие рожать в Америку.

Как напоминает ресурс, ранее глава Белого дома уже изъявлял стремление положить конец практике выдачи гражданства США по праву рождения, ведь такие дети помогают закрепиться в стране своим родителям и число иммигрантов из-за этого только растёт. По данным источников Axios в администрации президента, команда Трампа хочет ввести новое правило, которое может усложнить процесс получения визы для «родильного туризма», ведь эта сфера, будучи нередко «связанной с криминальной активностью», может представлять «угрозу национальной безопасности».

Информационный портал отмечает, что чаще всего рожать в США приезжают женщины из Китая, РФ и Нигерии. Официальной статистики по тому, сколько детей становятся американскими гражданами благодаря «родильному туризму», нет, однако, как считает близкая к администрации Трампа группа «Центр исследования иммиграции», выступающая за ужесточение контроля над процессом иммиграции, каждый год в США рождается порядка 33 тыс. таких детей.

Благодаря новому правилу, сотрудники Госдепа получат право отказывать женщинам в краткосрочной туристической или бизнес-визе, если сочтут, что поездка может быть использована в целях получения гражданства путём «родильного туризма». Впрочем, пока не совсем ясно, как именно правило будет работать — должны ли специалисты принимать решение об отказе в визе, принимая в расчёт беременность женщины или её изначальное гражданство.

Также, по словам бывшего главного юрисконсульта в визовом центре Госдепартамента Джеффри Горски, проблема состоит в том, что очень немногие женщины получают американскую визу специально ради родов — у большинства виза появилась ещё до беременности, и позднее они без проблем приезжают рожать. Тем не менее источники Axios подчёркивают, что новое правило — лишь первый шаг на пути ужесточения контроля над злоупотреблением практикой получения гражданства по праву рождения.

Сам портал обращает внимание на то, что большинство антииммиграционных действий администрации Трампа до этого всегда сопровождались исками. Однако, как объясняет адвокат Линден Мелмед, если решение о том, стоит ли выдавать визу, чтобы её не использовали для «родильного туризма», будет на усмотрении работников дипведомства, в суде что-то доказать будет непросто. Придраться можно будет в том случае, если в новом правиле будут фигурировать конкретные предписания, которые, к примеру, помешают беременным женщинам, не собирающимся рожать в США ради гражданства, приехать в страну с бизнес-поездкой.

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Последнее: В процессе ужесточения контроля над иммиграцией администрация Дональда Трампа решила начать борьбу с «родильным туризмом». Как пишет Axios, команда президента подготовила новое правило, согласно которому сотрудники дипведомств могут отказывать беременным в визах, если сочтут, что те едут рожать в США с целью обеспечить детям «автоматическое» гражданство. Reuters Администрация Дональда Трампа «выбрала новую цель» в своей […]