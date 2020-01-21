У жителя Львова нашли часы со встроенной видеокамерой. Штраф составил 3400 грн

21.01.2020, 1:18, Новости дня

14 января Сиховский районный суд Львова оштрафовал местного жителя на 3400 грн за приобретение специального технического средства негласного получения информации. Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на приговор.

В феврале 2018 года мужчина на сайте OLX.ua нашел объявление жителя села Ильцы Ивано-Франковской области о продаже электронных настольных часов, в которые встроена скрытая миниатюрная видеокамера и микрофон. Приспособление позволяло вести скрытую видеосъемку, в том числе в режиме реального времени.

За часы львовянин заплатил 1780 грн на банковскую карточку продавца, посылку получил в отделении «Новой почты».

В ноябре 2019 года у мужчины дома провели обыск, часы изъяли и уничтожили по решению суда. По делу заключено соглашение о признании вины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: ДУБАИ – Официальный Тегеран заявил в понедельник, что его правительство может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские державы перешлют в Совет безопасности ООН материалы, свидетельствующие о том, что Иран не выполняет условия ядерной сделки СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), заключенной в 2015 году. Договор о нераспространении ядерного оружия, многосторонний международный акт, заключенный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика