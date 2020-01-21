На оккупированных территориях Донбасса в неволе незаконно удерживают 184 человека – СБУ

По состоянию на 20 января 184 человека считаются незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса. Об этом «Радіо Свобода» сообщили в Службе безопасности Украины.
«В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20 января 2020 года запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях – 184 человека», – рассказали в СБУ.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. Она поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают на Донбассе 101 человека, еще по примерно 200 человек есть информация от родственников, но нет документов
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: ДУБАИ – Официальный Тегеран заявил в понедельник, что его правительство может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские державы перешлют в Совет безопасности ООН материалы, свидетельствующие о том, что Иран не выполняет условия ядерной сделки СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), заключенной в 2015 году. Договор о нераспространении ядерного оружия, многосторонний международный акт, заключенный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Построить стену и жить дальше» — на Украине рассказали о «плане Б» по Донбассу / 6 декабря
- ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России / 16 декабря
- Süddeutsche Zeitung разглядела российский след в нежелании Турции одобрить план НАТО по «защите» Польши и Прибалтики / 29 ноября
- Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти / 24 ноября
- Автовладельцев обяжут за свой счет маркировать машины с нечитабельными номерами / 19 декабря
- В Киеве появится «кризисная комната» для пострадавших от домашнего насилия / 27 декабря
- Отец рассказал о личной жизни устроившего стрельбу на Лубянке / 20 декабря
- Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции. Что конкретно в них сказано / 20 января