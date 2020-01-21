Две порции йогурта в неделю снижает риск колоректального рака у мужчин

21.01.2020, 1:04, Разное

Примерно 4,5% мужчин и около 4% женщин при жизни сталкиваются с колоректальным раком. Несмотря на большое количество факторов, способствующих развитию заболевания, главным виновником всё равно считают некачественное питание. Недавнее исследование показало, что при соблюдении здоровой диеты, например, добавлении йогурта в рацион, развитие вышеназванного недуга значительно замедляется.
Результаты исследования, опубликованного в издании Gut, показали, что в день нужно употреблять как минимум 2 порции йогурта в неделю для снижения риска развития аденомы, предшествующей развитию колоректальной онкологии. Хотя аденома, как правило, бывает доброкачественной, со временем она превратится в злокачественную опухоль, подчеркнули ученые.

Эксперты проанализировали диету более 32,6 тысяч мужчин и 55,7 тысяч женщин, в том числе, и количество употребленного йогурта. Представители сильного пола, предпочитающие как минимум 2 порции продукта, обычная аденома развивалась почти на 20% реже по сравнению с тем, кто вообще не добавил его в рацион. У женщин подобной взаимосвязи обнаружено не было. По-видимому, бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilius, присутствующие в йогурте, способны снижать в кишечнике количество веществ, вызывающих онкологию.



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