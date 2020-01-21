Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

В «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США разоврались три ракеты, сообщил телеканал Al Hadath.
По данным телеканала, одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.
О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.
Напомним, 14 января ракетной атаке подверглась иракская военная база Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные. 9 января ракетному обстрелу подвергся правительственный квартал Багдада, одна из ракет упала недалеко от посольства США.
Кроме того, в начале января Иран нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Позднее Центральное командование США подтвердило ранение 11 американских военных при обстреле Ираном баз США в Ираке.
Иран назвал ракетный удар по базам США «днем Бога».
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