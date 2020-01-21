Личность мужчины, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, установлена, но он не задержан

Полицейские установили личность вандала, который изрисовал памятник жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом 20 января сообщил пресс-центр Национальной полиции Украины.

«В ходе расследования были опрошены свидетели происшествия, снято видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи», – сказано в сообщении.

При этом местонахождение вероятного злоумышленника не установлено, он пока не задержан, признали правоохранители.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

18 января в Кривом Роге мужчина зарисовал красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Полиция квалифицировала случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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