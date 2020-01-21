Личность мужчины, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, установлена, но он не задержан

21.01.2020, 0:54, Новости дня

Полицейские установили личность вандала, который изрисовал памятник жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом 20 января сообщил пресс-центр Национальной полиции Украины.

«В ходе расследования были опрошены свидетели происшествия, снято видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи», – сказано в сообщении.

При этом местонахождение вероятного злоумышленника не установлено, он пока не задержан, признали правоохранители.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

18 января в Кривом Роге мужчина зарисовал красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Полиция квалифицировала случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: ДУБАИ – Официальный Тегеран заявил в понедельник, что его правительство может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские державы перешлют в Совет безопасности ООН материалы, свидетельствующие о том, что Иран не выполняет условия ядерной сделки СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), заключенной в 2015 году. Договор о нераспространении ядерного оружия, многосторонний международный акт, заключенный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика