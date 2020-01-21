Заместителем главы Госбюро расследований Украины стал экс-адвокат Януковича

Заместителем директора Государственного бюро расследований стал бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Соответствующая информация опубликована 20 января на сайте ГБР.

Ранее на сайте ведомства в разделе руководство была информация только о временно исполняющей обязанности директора бюро Ирине Венедиктовой, сейчас указано, что первым заместителем главы ГБР является Бабиков, а заместителем руководителя бюро – Александр Соколов.

В ГБР рассказали, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и ГПУ. Факт, что он сотрудничал с адвокатским объединением Aver Lex (фирма занималась защитой Януковича) в бюро не упомянули.

На сайте Aver Lex указано, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и в делах организованных преступных групп. Он «прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу».

Скриншот: averlex.com.ua

18 ноября 2019 года ГБР сообщило о создании подразделения, которое будет заниматься делами Майдана. Генеральная прокуратура Украины передала в Госбюро расследований около 20 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.

18 января 2020 года Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обратились к Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

«Голос Америки» писал, что Венедиктова «не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана». Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов.

20 января Венедиктова заявила, что расследование событий 2013–2014 годов курирует лично она.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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