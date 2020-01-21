Переброшенные из Сирии в Ливию протурецкие боевики сбежали в Европу

Группа боевиков из протурецких группировок сирийской вооруженной оппозиции после переброски в Ливию избавилась от военной формы и перебралась в Италию, сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям телеканала, не менее 17 боевиков из протурецких группировок сирийской вооруженной оппозиции, избавившись от оружия и военной формы, бежали из Ливии в Италию, еще одна группа боевиков переместилась в Алжир, откуда также намеревается попасть в Европу, передает ТАСС..

По имеющимся у телеканала данным, с конца декабря 2019 года в Ливию были направлены 2,4 тыс. наемников для поддержки вооруженных милиций, воюющих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Все они имеют опыт военных действий. Еще примерно 1,7 тыс. рекрутов проходят подготовку в тренировочных лагерях.

Так, в северных районах Сирии, подконтрольных Турции и союзным с ней вооруженным группировкам, созданы четыре центра для записи рекрутов. Всего, по данным источников телеканала, в Ливию может быть направлено порядка 6 тыс. наемников.

Напомним, на прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, после чего объявил об отправке военных в Ливию для поддержки сил ПНС Фаиза Сарраджа.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники конференции согласовали план по урегулированию, также сообщалось, что участники договорились о создании комитета по мониторингу и призвали к разоружению военизированных формирований.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в подходах между сторонами конфликта сохраняются различия, в частности, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.

В понедельник Эрдоган заявил, что Турция еще не отправила в Ливию войска, сейчас там присутствуют только военные советники.





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