Соболезнования от иранского правительства. Пристайко и спецпредставитель Тегерана обсудили крушение самолета МАУ

Специальный посланник президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием крушения украинского самолета под Тегераном, министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Об этом он сказал 20 января на встрече с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Эслами заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения «всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события», сказано в пресс-релизе.

В ходе встречи Пристайко отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания «не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства».

20 января Эслами также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались вопросы передачи Украине бортовых самописцев разбившегося лайнера и компенсации близким и родным погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

В Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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