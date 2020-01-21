«Осознаем и сожалеем». В Лондоне извинились за включение трезубца в полицейское пособие по борьбе с терроризмом

Великобритания приносит Украине извинения в связи с публикацией в полицейском пособии изображения малого герба Украины, трезубца, как символа, имеющего отношение к экстремизму. Об этом говорится в сообщении спикера правительства Соединенного Королевства, размещенном 20 января на странице британского посольства в Киеве в Facebook.

«Осознаем и сожалеем в связи с тем, что было причинено оскорбление в связи с появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом», – отметили в правительстве.

Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, подчеркнули в посольстве.

«Мы признаем, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины», – сказано в сообщении.

Заява речника британського уряду з приводу українського тризуба"Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну… Posted by British Embassy Kyiv on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Украинский трезубец был изображен в числе экстремистских татуировок в пособии, подготовленном антитеррористической полицией Великобритании для учителей и медицинского персонала. Посольство Украины в Лондоне 19 января выразило протест, потребовав изъять изображение малого герба Украины из пособия и принести официальные извинения. В МИД Украины заявили 20 января, что «любая привязка государственного герба Украины к экстремизму оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами».

В британской полиции заявляли, что не все группы, которые в нем фигурируют, обозначены как экстремистские.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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