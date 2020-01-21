Помпео высоко оценил сотрудничество с Колумбией в борьбе с терроризмом

Выступая в понедельник на региональной антитеррористической конференции в Боготе, госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил решение Колумбии признать «Хезболлу» террористической организацией.

Напомним, что эта группировка, созданная в 1982 году Корпусом стражей исламской революции, является существенной частью возглавляемого Тегераном альянса, известного как «ось сопротивления».

«Мы все знаем, что главная террористическая марионетка иранского режима, «Хезболла», обрела дом в Венесуэле при Мадуро. Это неприемлемо», – заявил Помпео.

Говоря о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, Помпео отметил: «Это многостороннее сотрудничество, в значительной степени направленное на борьбу с финансовой деятельностью марионеток Ирана, было бы маловероятно еще несколько лет назад. Активная роль Колумбии отражает ее способность к долгосрочному стратегическому партнерству, а ваша достойная подражания приверженность борьбе со всеми видами терроризма высоко ценится всеми в регионе и приносит пользу всему региону».

По словам президента Колумбии Ивана Дуке, в ходе состоявшихся переговоров Помпео и колумбийский лидер обсудили опасения, связанные с поддержкой, которую получают террористы в Венесуэле благодаря «тирании и диктатуре Николаса Мадуро», и выразил уверенность, что конференция будет способствовать ужесточению мер по борьбе с терроризмом.

В ходе визита Помпео отметил также, что Колумбии предстоит еще много работы в сфере борьбы выращиванием коки.

Администрация президента Дональда Трампа настоятельно призывает Колумбию искоренить преступные группировки, занимающиеся выращиванием коки, урожаи которой в последние годы увеличились.

В январе президент Колумбии объявил, что в прошлом году страна достигла рекордного показателя, уничтожив 100000 гектаров коки.

«В результате решительных антинаркотических усилий президента Трампа и президента Дуке администрации президента Дуке удалось снизить рекордно высокие показатели выращивания коки и производства кокаина, – отметил Помпео. – Предстоит еще много работы, и мы будем обеспечивать дальнейший прогресс».

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Последнее: Выступая в понедельник на региональной антитеррористической конференции в Боготе, госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил решение Колумбии признать «Хезболлу» террористической организацией. Напомним, что эта группировка, созданная в 1982 году Корпусом стражей исламской революции, является существенной частью возглавляемого Тегераном альянса, известного как «ось сопротивления». «Мы все знаем, что главная террористическая марионетка иранского режима, «Хезболла», обрела дом […]