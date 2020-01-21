Наука: Ежедневное потребление куриных яиц снизило риск инсульта

Медики выяснили, что у людей, употребляющих в среднем ¾ яйца в день, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в статье, опубликованной в журнале Heart.

Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в мире среди причин смерти и инвалидности, в основном из-за ишемической болезни сердца (ИБС) и геморрагического и ишемического инсультов. При этом в большинстве западных стран люди чаще умирают от ИБС, а в Китае — от инсультов.

На развитие болезней сердца влияют как вредные привычки, так и неправильное питание. Китайские исследователи под руководством профессора Лиминя Ли (Liming Li) и доктора Канчиня Ю (Canqing Yu) из Пекинского университета решили изучить, как влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний употребление куриных яиц. С одной стороны, они служат источником холестерина, с другой — в них есть много белков, витаминов и биоактивных компонентов, фосфолипидов и каротеноидов. Влияет ли потребление яиц на развитие ИБС и инсультов, непонятно. С одной стороны, предыдущие исследования не выявили такой связи. С другой стороны, 16-летнее исследование японских ученых показало, что у людей, которые ели яйца каждый день, риск возникновения инсультов по сравнению с тем, кто ел их редко, уменьшался на 30 процентов. Однако в этих исследованиях была либо сравнительно небольшая выборка, к тому же у японцев, жителей западных стран и у китайцев рацион и образ жизни отличаются.

Поэтому авторы новой статьи исследовали только жителей Китая. Они использовали данные из биобанка Кадури, совместного проекта Китайской академии наук и Оксфордского университета, который был создан для изучения факторов риска возникновения различных заболеваний. Исследование продолжалось в 2004-2008 годах и в нем участвовали 510 тысяч человек из десяти регионов Китая.

Исследователи исключили из выборки биобанка Кадури тех, у кого в анамнезе когда-либо был рак, инсульты и ИБС, и страдающих диабетом. В результате в выборке остались 461 213 человек 30-79 лет (средний возраст 50,7 лет), которым отправили вопросы о социальном и семейном статусе, уровне образования и дохода, наличии вредных привычек, физической активности, диете, медицинской истории человека и случаях инфарктов и инсультов в семье. В том числе в анкете был вопрос, как часто участники эксперимента ели яйца за последний год. Чтобы посмотреть воспроизводимость опросника, исследователи случайным образом выбрали из выборки 926 человек и в течение года просили их повторно ответить на вопросы. Первичное анкетирование проводилось в 2004 году, в 2008 и 2013-2014 годах участников эксперимента опрашивали повторно. В то же время ученые отслеживали статистику заболеваний и смертность по данным местных лечебных учреждений и национальной системы медицинского страхования. Риски возникновения заболеваний исследователи рассчитывали с помощью множественной линейной регрессии для непрерывных переменных и с помощью логистической регрессии для дискретных.

Оказалось, что у людей, которые ели яйца каждый день (в среднем по ¾ яйца), по сравнению с теми кто их не ел вообще или ел реже одного раза в месяц, на 11 процентов снижался риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в целом, риск появления ИБС уменьшался на 12 процентов, геморрагического инсульта — на 16, а ишемического — на 10 процентов. Кроме того у них на 18 процентов снижалась вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в целом и на 28 процентов — вероятность смерти от геморрагического инсульта. Также исследователи заметили, что добавление в рацион одного яйца в неделю уменьшало риск возникновения геморрагического инсульта на восемь процентов. При этом у любителей куриных яиц с высшим образованием чаще развивалась ИБС, а у людей с высоким доходом — ишемический инсульт.

Помимо пищевых предпочтений, на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияло место проживания: среди горожан чаще встречалась ИБС (p=0,014), а геморрагические инсульты — среди сельских жителей (p=0,048). И, неудивительно, курильщики тоже подвергались бóльшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто не курил или уже бросил (p=0,004).

Ранее медики в числе факторов риска возникновения ИБС и инсульта называли социальную изоляцию и одиночество. А регулярное посещение сауны снизило риск появления инсульта.

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Последнее: Медики выяснили, что у людей, употребляющих в среднем ¾ яйца в день, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в статье, опубликованной в журнале Heart. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в мире среди причин смерти и инвалидности, в основном из-за ишемической болезни сердца (ИБС) и геморрагического и ишемического инсультов. При этом в большинстве западных стран […]