Наука: Долгий путь депрессии

Причины депрессии кроются не только во внешних факторах. Одним из пусковых механизмов заболевания выступают и нарушения биохимического состава мозга. К такому выводу пришли немецкие учёные ещё в 1998 году, опубликовав свою работу в журнале Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft.

Болезненная меланхолия может иметь множество причин. Так, эндогенная депрессия появляется из-за нарушений в биохимических процессах. Сейчас ежегодно выходит большое количество работ, посвящённых этой проблеме, и это хорошо, так как большее понимание такой взаимозависимости обещает целенаправленное лечение болезни, которая часто приводит к самоубийству.

Любая клиническая депрессия почти всегда представляет из себя нечто совершенно иное, чем состояние угнетённости и нежелания что-либо делать, через которое все когда-нибудь проходили в своей жизни. Такая разрушающая тоска отбирает много душевных сил и влечёт за собой множество других симптомов. Пациенты помимо мыслей о суициде страдают и от чувства вины и глубокого чувства неполноценности. Часто им сложно чётко мыслить, помнить о чём-то или просто радоваться. Нередко депрессия сопровождается тревогой и бессилием. Многие не могут есть и спать, а некоторые делают это в неумеренных количествах.

Психологи и нейробиологи часто спорят о причине депрессии: возникает ли она из-за саморазрушения и травмирующего жизненного опыта или из-за биологических процессов. Но нужно понимать, что всё это взаимосвязано. Существует множество доказательств того, что развитие болезни, независимо от толчка, может в конечном итоге привести к биохимическим изменениям в центральной нервной системе. Только они в конечном итоге вызывают глубокую подавленность и другие характерные клинические симптомы.

Исследователи подтверждают, что биологические детерминанты депрессии можно понять подробно, что, в свою очередь, будет полезно для диагностики, лечения и профилактики. Алгоритм лечения депрессии заключается в том, чтобы выяснить, в каких показателях пациенты имеют различия. Например, в некоторых случаях снижение активности одного конкретного нейромедиатора (химического вещества, которое передаёт информацию между нейронами) может стать таким значительным, что приведёт к развитию заболевания.

Ещё одна цель – классифицировать депрессии с относительно небольшим количеством диагностических усилий. Для этого нужно относительно легко определить биомаркеры. Ими могут стать, например, девиантные уровни определённых молекул в крови, а также изменения в некоторых областях мозга, которые можно легко визуализировать.

Следующий шаг – индивидуальное лечение. До сих пор психиатрам приходилось в основном полагаться на свою интуицию при выборе антидепрессантов. И часто у них не было выбора, кроме как попробовать несколько лекарств одно за другим. А это, в свою очередь, сильно повышало риск того, что пациент совершит суицид.

Сегодня антидепрессанты имеют меньше побочных эффектов, чем раньше. Во многих случаях они облегчают симптомы и помогают человеку. Тем не менее, депрессия ухудшает качество жизни и явно не способствует экономической производительности.

Так, в Соединенных Штатах от 5 до 12 процентов мужчин и от 10 до 20 процентов женщин переживают серьёзный депрессивный эпизод в какой-то момент жизни. Почти половина из них даже более одного раза. Примерно один из десяти пациентов, то есть около 2-х процентов населения, также испытывает маниакальные изменения психики, чередующиеся с депрессивными фазами. В это время пациент полон корпоративного аппетита, много и быстро говорит, почти не нуждается во сне.

Напротив, депрессивная фаза буквально убийственная: каждый год умирают около 15 процентов людей, прошедших сквозь депрессивные и маниакально-депрессивные состояния. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, самоубийство было девятой ведущей причиной смерти в 1996 году в Соединенных Штатах (сразу за СПИДом): официально зарегистрировано 30 862 случая, из которых примерно половина случилась вследствие депрессии. Часть смертельных автомобильных происшествий, например, также может представлять, по данным исследователей, скрытое самоубийство.

Экономические потери, связанные с этим заболеванием, также значительны: в США в 1992 году они составляли 43 млрд. долл., главным образом из-за ограниченных или снижающихся показателей работы.

Следует также учитывать последствия значительной депрессии при других заболеваниях. Выросло число свидетельств того, что такие люди чаще страдают от сердечных приступов или инсультов. А онкологические пациенты значительно теряют качество жизни.

Удивительно, что прошло два десятка лет, но ситуация не просто не улучшилась, а даже ухудшилась, хотя ясное понимание причин, приводящих к заболеванию, до сих пор не достигнуто, не смотря на все усилия. Это исследование прекрасно демонстрирует, что комплексная проблема также должна решаться комплексно, но даже это не гарантирует быстрый результат. Тем не менее, учёные пока руки не опускают.

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