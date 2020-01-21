Сеть: Мать Ольги Бузовой заподозрила Давида Манукяна в гомосексуализме

Пользователи Сети утверждают, якобы мать Ольги Бузовой не верит в искренность чувств блогера Давида Манукяна по отношению к певице. Молодого человека она заподозрила в гомосексуализме и даже нашла несколько доказательств.
Как информирует интернет-форум «Богиня.орг» мать Ольги Бузовой увидела Давида Манукяна, когда он проводил эпиляцию ног, а затем якобы надевал женскую одежду. Также иногда в спальне влюбленные «меняются ролями», что показалось родственнице певицы очень странным и она решила провести свое собственное расследование.
В итоге, пишут в Сети, мать Бузовой узнала, что избранник дочери прежде общался с Антоном Богославским, продюсером певицы, и даже мог состоять с ним в отношениях, что доказывает нетрадиционную ориентацию блогера. Не секрет, что после того, как Ольга Бузова рассекретила роман с новым избранником, он стал намного популярнее, его гонарары выросли, а в Instagram появилась армия новых поклонников.
Мать исполнительницы опасается, что молодой человек может попросту ее использовать, а не так давно она якобы узнала, что несколько месяцев Манукян провел в компании известного в шоу-бизнесе гея Алекса Малиновского. Родственница не одобряет эти отношения дочери и выступает категорически против свадьбы влюбленных.
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Последнее: Пользователи Сети утверждают, якобы мать Ольги Бузовой не верит в искренность чувств блогера Давида Манукяна по отношению к певице. Молодого человека она заподозрила в гомосексуализме и даже нашла несколько доказательств. Как информирует интернет-форум «Богиня.орг» мать Ольги Бузовой увидела Давида Манукяна, когда он проводил эпиляцию ног, а затем якобы надевал женскую одежду. Также иногда в спальне […]
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