Мнение: О погоревшем новом детище Илона Маска

Помню, в детстве мама наставляла меня опасаться огня. Мол, вор придёт в дом – часть заберёт, огонь придёт в дом – всё заберёт и сам дом отнимет.
Жаль, что известный предприниматель Илон Рив #Маск её никогда не слышал…
Именно огонь, а точнее, самовозгорание аккумуляторных батарей становится злободневной проблемой для электрокаров Tesla. Пока сообщения о пожарах редки, но ведь и сами машины выпускаются далеко не астрономическими партиями. А подробности некоторых инцидентов заставляют задуматься.
Как, например, недавний пожар, запечатлённый на заглавном фото.
Дело было в Пенькове в Норвегии, на окраине Осло, в районе Stovner. Припаркованный у школы электромобиль внезапно вспыхнул, да так, что возгорание серьёзно повредило стоящее рядом авто. К счастью, никто из людей не пострадал. Но обе машины, кажется, придётся списать в утиль.
По данным норвежских пожарных, виновником происшествия стала именно Tesla.
Пока нет точных данных о причинах возгорания. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что источником огня стала одна из литий-ионных ячеек Panasonic 18650, входящих в состав аккумуляторной батареи электрокара. Возможно, роковую роль сыграли какие-то внутренние дефекты.
Зато совершенно точно можно утверждать, что, например, перегрев батарей тут не при чём. Всё произошло, как видим, в зимних условиях, а температура окружающего воздуха была 0 … –2 °C. Совсем не экстремальные погодные условия, надо признать.
И тем не менее, Tesla крупно погорела.
Так что это ещё один тонкий намёк на серьёзные риски всеобщей электромобилизации, о которой так грезят некоторые. Практически нет сомнений, что по мере роста электропарка число подобных инцидентов будет лишь возрастать. И не все из них останутся такими же относительно безобидными, как в Осло.
Может, пора вызывать пожарных, чтобы охладить пыл электрооптимистов?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Помню, в детстве мама наставляла меня опасаться огня. Мол, вор придёт в дом – часть заберёт, огонь придёт в дом – всё заберёт и сам дом отнимет. Жаль, что известный предприниматель Илон Рив #Маск её никогда не слышал… Именно огонь, а точнее, самовозгорание аккумуляторных батарей становится злободневной проблемой для электрокаров Tesla. Пока сообщения о пожарах […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ни хренасе расценки у них в Таиланде — 20 тысяч рублей за 30 секунд секса! / 6 января
- Технологии: Какая часть мозга отвечает за самоубийство, зачем людям снятся кошмары и как заморозка спасает жизнь. Новости медицины / 21 декабря
- Мнение: Полный крах российской экономики. Сейчас или вчера? / 25 ноября
- «Сволочь и антисемитская свинья»: эмоциональное выступление Владимира Путина попало на видео / 24 декабря
- Мнение: Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина / 19 декабря
- Хайди Клум поделилась видео со свадьбы с Томом Каулитцем в особенный для них день / 25 декабря
- Наука: Пищевые ограничения — новое одиночество / 26 декабря
- В Гидрометцентре рассказали о пришествии холодов в Россию / 16 января