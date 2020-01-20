Мнение: О погоревшем новом детище Илона Маска

Помню, в детстве мама наставляла меня опасаться огня. Мол, вор придёт в дом – часть заберёт, огонь придёт в дом – всё заберёт и сам дом отнимет.

Жаль, что известный предприниматель Илон Рив #Маск её никогда не слышал…

Именно огонь, а точнее, самовозгорание аккумуляторных батарей становится злободневной проблемой для электрокаров Tesla. Пока сообщения о пожарах редки, но ведь и сами машины выпускаются далеко не астрономическими партиями. А подробности некоторых инцидентов заставляют задуматься.

Как, например, недавний пожар, запечатлённый на заглавном фото.

Дело было в Пенькове в Норвегии, на окраине Осло, в районе Stovner. Припаркованный у школы электромобиль внезапно вспыхнул, да так, что возгорание серьёзно повредило стоящее рядом авто. К счастью, никто из людей не пострадал. Но обе машины, кажется, придётся списать в утиль.

По данным норвежских пожарных, виновником происшествия стала именно Tesla.

Пока нет точных данных о причинах возгорания. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что источником огня стала одна из литий-ионных ячеек Panasonic 18650, входящих в состав аккумуляторной батареи электрокара. Возможно, роковую роль сыграли какие-то внутренние дефекты.

Зато совершенно точно можно утверждать, что, например, перегрев батарей тут не при чём. Всё произошло, как видим, в зимних условиях, а температура окружающего воздуха была 0 … –2 °C. Совсем не экстремальные погодные условия, надо признать.

И тем не менее, Tesla крупно погорела.

Так что это ещё один тонкий намёк на серьёзные риски всеобщей электромобилизации, о которой так грезят некоторые. Практически нет сомнений, что по мере роста электропарка число подобных инцидентов будет лишь возрастать. И не все из них останутся такими же относительно безобидными, как в Осло.

Может, пора вызывать пожарных, чтобы охладить пыл электрооптимистов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Помню, в детстве мама наставляла меня опасаться огня. Мол, вор придёт в дом – часть заберёт, огонь придёт в дом – всё заберёт и сам дом отнимет. Жаль, что известный предприниматель Илон Рив #Маск её никогда не слышал… Именно огонь, а точнее, самовозгорание аккумуляторных батарей становится злободневной проблемой для электрокаров Tesla. Пока сообщения о пожарах […]