Интернет сбрасывает цепи

В децентрализованном интернете нет необходимости в государстве.

Федиверзум, от английского Fediverse (Federation + Universe, Федерация + Вселенная) ― новое объединение сетей и сервисов, возникшее в интернете. Да мало ли что возникает в интернете каждый день, каждый час и каждую секунду! Да, это так, но

Федиверзум не просто коалиция серверов в рамках старого мира, это новый мир, самообразовавшийся на новых принципах и отделившийся от старого.

Огромные социальные сети Facebook (2 млрд пользователей) и Twitter (1,5 млрд пользователей), гигантские почтовые системы Gmail (1,5 млрд пользователей) и Yahoo.mail (260 млн пользователей), циклопические поисковые машины Google (обрабатывает 2 трлн запросов в год) и Baidu (6 млрд запросов в день) образуют большой, хорошо видимый, многим кажущийся единственным интернет, в котором живет каждый второй житель Земли. Но в отдаленных районах Сети, в ее глубинных и не всем видимых областях возникает другой интернет, отрицающий большой и первый.

Децентрализованные социальные сети, не имеющие владельца и центрального сервера, существуют уже несколько лет. Передовая Diaspora возникла в 2010 году, в том же году появилась дружелюбная Friendica, а прекрасная Hubzilla, имеющая символом маленькую красную коалу, вышла в интернет в 2015-м. Эти социальные сети предназначены стать альтернативой многонаселенным и насквозь отравленным слежкой коммерческим и тайно-полицейским социальным сетям вроде Facebook или «ВКонтакте», где пользователь представляет собой овцу, которую стригут корпорации и рекламные агентства. В 2016-м двадцатичетырехлетний Эжен Рошко создал децентрализованную, открытую и свободную замену Twitter под названием Mastodon. Все свободные сервисы, быстро растущие в интернете, перечислить здесь не получится, потому что их уже много, важно только сказать, что у каждого места в Сети, где вам ставят невидимыми чернилами номер на лбу и где вас используют как корм для бизнеса, сегодня есть альтернатива: вместо YouTube ― PeerTube, вместо SoundCloud ― Funkwhale, вместо Instagram ― PixelFed, вместо Blogger ― WriteFreely.

Альтернативы не просто есть, они множатся. У Twitter альтернатива не только Mastodon, но и GnuSocial, изначально звавшаяся Laconica, а также Pleroma, что по-древнегречески означает место вне пространства и времени, где мы обретаем полноту восприятия Бога. О Боге в данном случае речи нет ― это сервис микроблогов, компактный сервер которого каждый желающий может разместить даже на микрокомпьютере Raspberry Pi. Есть еще блоговая платформа Plume, и сервис микроблогов Osada, сам пока что микро со своими 44 пользователями и 7586 постами, и совсем не маленькая коммуникационная платформа Prosody, у которой 53 децентрализованных узла и 232 тысячи пользователей.

Эти децентрализованные сети и сервисы не принадлежат никому, кроме тех, кто их разрабатывает и ими пользуется, и они свободны от рекламной трухи, тайных трекеров и прочих пылесосов, высасывающих информацию из человека.

В децентрализованном интернете, основанном на открытом софте, нет необходимости в государстве или корпорации. Ноду, или узел, или, по классификации Diaspora, стручок, может запустить на своем компьютере любой желающий.

В децентрализованном интернете нет владельца сервиса. Админ есть. Но если он вам не нравится, вы можете без проблем перейти на другой сервер этого же сервиса. Например, у Mastodon 2756 нод, у PeerTube — 346, а у маленького агрегатора ссылок Prismo 4. Или создать свой.

Но все это еще не Федиверзус, а только отдельно существующие в Сети острова иной жизни. Чтобы стать новой Вселенной внутри старой Вселенной, все эти острова должны объединиться и найти общий язык. В большом интернете пользователь Facebook не может общаться с пользователем Twitter, а вместе они неспособны сказать и слово пользователю «ВКонтакте»; все это хотя и огромные, но замкнутые в себе, изолированные миры. У их владельцев разные цели, разные планы и разные способы стрижки овец, то есть извлечения прибыли из пользователей. Но тем, кто строит новые миры, ничего не мешает объединиться, это один многоязычный народ энтузиастов и идеалистов, у них одни взгляды на мир и на интернет, а вернее, на то, что интернет испоганен и нужно делать его заново.

Волшебное слово тут называется ActivityPub ― открытый протокол, который позволяет децентрализованным сетям, не теряя своей автономности, соединяться друг с другом. Это и есть Федиверзум.

Что это значит? Это значит, что в интернете сейчас возникла обширная область жизни, где преодолена типичная раздробленность, принесенная в Сеть бизнесом. Бизнес не мыслит себя как соединение свободных альтруистических сущностей, он поглощает конкурентов, но не объединяет людей. Раздробленность и несвязанность сервисов является калькой нашего идиотского социального мира, в котором сто сорок государств, а мира и смысла нет. Эту бессмысленную раздробленность, выгодную отдельным корпорациям, но неудобную для людей, мы наблюдаем, например, в одновременном существовании дюжины мессенджеров, пользователи которых не могут общаться друг с другом: если ты в WhatsApp, то тебе не суждено говорить с тем, кто в Viber. В Федиверзум есть Matrix ― открытый протокол коммуникации, который обеспечивает общение людей с несколькими разными свободными мессенджерами.

Если в Федиверзум вы написали свой пост в Friendica, то его прочтут ваши читатели в Mastodon. C ActivityPub все равно, где быть, люди на других островах вас увидят и услышат. ActivityPub это основа, объединяющая дотоле разрозненные и разбросанные в Сети острова, на которых возрождается на новом программном и техническом уровне изначальный интернет, придуманный когда-то наивным идеалистом сэром Тимом Бернерс-Ли. В том интернете не было торговли, слежки, государства, бизнеса, а были только свободные и играющие в свои творческие игры люди.

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Логотип Федиверзума

Интернет как идеальный новый мир уже есть, уже существует и развивается. Он создан трудом и энтузиазмом сотен разработчиков, и он живет и грядет в круглосуточном гудении тысяч серверов по всей земле. Но тому, кто привык к ажиотажу Фейсбука, к темпу Твиттера, к шуму млн голосов в замкнутых консервных банках сетевых сервисов, набитых людьми под завязку, Федиверзум покажется пустынным, просторным и негромким. Чистое, незахламленное, экологически правильное место без жучков и прочих паразитов создано ― добро пожаловать на terra nuova! ― но переселения народов не наблюдается. Почему? Возможно, место это готовится для чего-то будущего, что еще должно произойти и чего мы не знаем. Пионеры и аборигены новых пространств не раз высказывали идею, что все это пригодится в тот момент, когда окончательно сошедшее с ума государство влезет в интернет с пограничными столбами и сапогами. Но, может быть, прав и Пушкин, сказавший с горькой и презрительной насмешкой: «К чему стадам дары свободы?/Их должно резать или стричь».

Сейчас Федиверзум ― это сетевое пространство, в котором живут 43 проекта, 6327 узлов, или нод, с 3 395 748 пользователей. По сравнению с огромным интернетом и его монстрами это всего лишь маленькая область, освободившаяся от гнета центральных серверов, проприетарного софта и могущественных структур. Дверь в Федиверзум открыта для каждого.

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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Последнее: В децентрализованном интернете нет необходимости в государстве. Федиверзум, от английского Fediverse (Federation + Universe, Федерация + Вселенная) ― новое объединение сетей и сервисов, возникшее в интернете. Да мало ли что возникает в интернете каждый день, каждый час и каждую секунду! Да, это так, но Федиверзум не просто коалиция серверов в рамках старого мира, это новый […]