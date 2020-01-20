Мнение: Продолжают наблюдать

Американский патруль наблюдает за российским в провинции Хасаке.
Большая нарезка дружеских встреч за последние пару недель.
Еще видео с американцами в провинции Хасаке https://twitter.com/rizgar123456/status/1219268332504997888
США сейчас пытаются предпринимать усилия, чтобы ограничить сферу распространения российских военных патрулей в районе нефтяных полей и ключевых дорожных развязок ведущих к границе с Ираком.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Американский патруль наблюдает за российским в провинции Хасаке. Большая нарезка дружеских встреч за последние пару недель. Еще видео с американцами в провинции Хасаке https://twitter.com/rizgar123456/status/1219268332504997888 США сейчас пытаются предпринимать усилия, чтобы ограничить сферу распространения российских военных патрулей в районе нефтяных полей и ключевых дорожных развязок ведущих к границе с Ираком. Источник: Colonel Cassad
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