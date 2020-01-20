WSJ — брексит снизит геополитическую значимость Европы

Брексит — это не единственный крупный вызов, с которым предстоит столкнуться Евросоюзу, пишет The Wall Street Journal. Между тем, как отмечается в статье, выход Британии из блока, скорее всего, лишь ускорит потерю геополитической значимости Европы.



Reuters

Европу в дальнейшем ждут крупные вызовы, и потеря Великобритании — это лишь одна из причин, пишет The Wall Street Journal. Из-за брексита, который состоится 31 января, ЕС впервые в своей истории территориально станет меньше.

Кроме того, Брюссель потеряет вторую по величине экономику блока и почти восьмую часть своего населения. Одна из двух самых мощных военных держав выйдет из Евросоюза, и вместе с ней уйдёт голос, который традиционно выступает за сильную роль рынков в европейской экономике и против протекционизма. Кроме того, Лондон всегда стремился к включению в блок новых стран.

Последней день Британии в ЕС будет «жёстким и эмоциональным», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце.

Она также добавила: «Брексит не решит ни один из существующих вызовов ни для Европейского союза, ни для Великобритании».

В то время как брексит позволит Британии пойти иным от ЕС путём, который многие в Великобритании считают выгодным, однако, по мнению других, разделение блока может лишь ускорить снижение геополитической значимости Европы.

Некоторый спад этой самой значимости неизбежен, поскольку, как поясняет издание, в XXI веке размер имеет значение. Фон дер Ляйен указала на то, что в 1950 году три из 10 самых густонаселённых стран мира находились в Европе: Германия, Италия и Великобритания. А теперь лишь Германия входит в двадцатку.

Выход Британии происходит в то самое время, когда «землетрясение» расшатывает международный порядок. На смену периоду глобального доминирования США, когда большая часть стран следовала правилам международных структур, во главе которых стояла Америка, пришёл период открытого соперничества сверхдержав.

«С европейской точки зрения, атмосфера в мире стала очень сложной. У нас идёт соперничество сверхдержав между США и Китаем, и существует реальный вопрос о том, где тут будет место для Европы», — заявил Фабиан Цулиг, исполнительный директор аналитического центра European Policy Centre.

Нынешний президент США Дональд Трамп уже повысил ставки, заставив усомниться в данных Европе гарантиях в сфере безопасности, а также в долговечности международной системы торговли. С особым негодованием он выступил против Германии, крупнейшей экономики и торговой державы Европы. Глава Белого дома считает, что Берлин пользуется Соединёнными Штатами в своих интересах.

Ещё одним вызовом для Европы, а также демонстрацией её беспомощности является текущая конфронтация между США и Ираном, обострившаяся после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

В этом случае Европа серьёзно рискует, поскольку три главных европейских державы — Франция, Германия и Британия — вместе были архитекторами ядерной сделки 2015 года с Тегераном, нацеленной на ограничение ядерных амбиций Ирана. Однако администрация Трампа вышла из этого соглашения, и теперь иранская сторона более не соблюдает условия по объёмам обогащения урана.

Париж, Берлин и Лондон при этом запустили механизм по урегулированию споров, однако этот шаг вполне может закончиться восстановлением международных санкций против Тегерана. При этом ни одна из этих трёх европейских стран не раскритиковала американскую операцию по ликвидации Сулеймани, они лишь призвали снизить напряжённость в рамках этого кризиса. При этом Великобритания охотнее остальных повторяла доводы Вашингтона о том, что убитый иранский генерал представлял собой опасность.

Между тем, как отмечается в статье, выход Британии из ЕС может повысить сплочённость союза, поскольку на протяжении 47 лет её членства в блоке Лондон всегда создавал трудности, блокируя или откладывая многие европейские инициативы, такие как усилия по созданию оборонной стратегии Евросоюза.

«По-моему, в некоторых вопросах Соединённое Королевство выступало в качестве тормоза, но я не уверен в том, что это главная причина, почему мы не наблюдали прогресса», — прокомментировал ситуацию Цулиг.

По мере того как ЕС расширял свой состав до 28 членов, добиться единых шагов становилось всё сложнее. Между Восточной и Западной Европой наметились серьёзные разногласия. Так, восток сопротивляется приёму беженцев, а у западных членов вызывает озабоченность скатывание в авторитаризм таких стран, как Польша и Венгрия. Кроме того, члены Евросоюза сопротивляются передаче полномочий Брюсселю.

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