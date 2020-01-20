НБУ обязал банки предоставлять полную информацию об условиях кредитов

Украинские банки обяжут изменить подход к информации о кредитах, которую они предоставляют потребителям. Об этом 20 января сообщила в Facebook пресс-служба Национального банка Украины.

С марта финучреждения должны включать в сообщения на своих сайтах полные и актуальные сведения об условиях предоставления кредита, его стоимости, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

«С начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги. Также в июне должна измениться реклама банков, она должна будет содержать существенные характеристики услуги – информацию о полной стоимости, условия получения услуги, рисках», – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что с августа 2019 года получили множество жалоб от потребителей из-за того, что банки меняют условия кредитования и процентные ставки по кредитам без предупреждения и объяснения своих действий, а также самовольно списывают деньги клиента с зарплаты в счет погашения задолженности.

🌂☂️ Сьогодні Національний банк отримує повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг, адже сьогодні вступає в… Posted by Національний банк України on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Именно 20 января регулятор получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг, поскольку вступил в силу соответствующий закон, уточнили в НБУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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