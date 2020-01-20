Мнение: Горячкина ушла в короткую рокировку

А тем временем наша Горячкина в «женском» матче за первенство мира по шахматам, похоже, почти на самом финише развалилась, как спелый арбуз. Два диких поражения подряд — первое в практически выигранной, второе — в мертвоничейной позициях. Что-то у России совсем все плохо — даже в шахматах, где, уж казалось бы…

Чем удивляет Горячкина — она как будто вообще не понимает великой и мудрой игры. Ни комбинационного зрения, ни позиционного понимания. В последней партии меня вообще потрясла: ладьи менять не стала, а слонов — пожалуйста. Ее не учили, что ли, про «хороших» и «плохих» слонов? Беспредел какой-то. Как она вообще доигралась до финала первенства мира? Это ведь при том, что и сама китаянка-чемпионка — тоже, прямо скажем, не фонтан в плане дарования. Весь матч — как поединок слепого с хромым. Ужас.

Ох уж эти бабы…! никакого здоровья с ними не хватит.

Но вообще, справедливости ради — нужна ли шахматам такая чемпионка, как Горячкина? Играет она тускло, скучно, победы свои вымучивает, ни полета, ни таланта. Ну ее. Венцзюнь, правда, не лучше — но за нее пусть китайцы каются.

Больше всего жаль Шипова — сегодня на нем просто лица не было.

Источник: Размышления вольного социолога

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