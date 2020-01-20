Чай с имбирем защищает от недугов и снижает вероятность онкологии

Итальянские медики утверждают, что чай с имбирем защищает от множества недугов, в том числе снижает вероятность онкологии. Необычно широкий спектр действия лекарственного растения обусловлен высокой концентрацией в нем активных ингредиентов.
Zingiber officinabis в Индии был известен еще в глубокой древности и входил в рецепты приготовления очень многих блюд. Европейцы узнали о нем только в 18 веке. В его составе клетчатка и углеводы, белкам отводится лишь небольшой процент. Целебный эффект достигается за счет сочетания значительного количества микроэлементов и витаминов. Богат эфирными маслами, смолами и активными веществами, придающими корню в сыром или сушеном виде острый вкус. Минимизируя воспалительные процессы в организме, имбирь облегчает состояния, связанные с ними, укрепляет защитные силы организма, уверяют итальянские эксперты. Благодаря пользе для сосудов, помогает при гипертонии и головных болях, снимает усталость и облегчает многие недуги.
Полезен чай с имбирем и для профилактики рака предстательной железы у мужчин и яичников у женщин, уменьшает риск развития новообразований в органах ЖКТ и молочной железе. Противопоказан для больных с нарушениями крови, но в любом случае консультация врача при длительном употреблении напитка будет полезной.
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