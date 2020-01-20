Стали известны некоторые подробности о бюджетном флагмане Redmi 9

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi в первом квартале текущего года готовится представит новый бюджетный флагман Redmi 9. Некоторые подробности задолго до презентации новинки появились в Сети.

По мнению ряда экспертов, Redmi 9 получит достойные флагмана технические характеристики и составит на рынке конкуренцию устройствам от других мировых производителей, но при этом может стоить гораздо дешевле, так как относится к бюджетному сегменту. Вероятной ценой смартфона на «старте» продаж называют 115 долларов. За сравнительно небольшую сумму поклонники китайского бренда получат гаджет с тремя модулями основной камеры – на 2,8 и 12 Мп, а также 8-мегапиксельной фронтальной. В базовой комплектации Redmi 9 имеет 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ, а вот в старшей версии показатели объёма памяти составят 6 и 128 ГБ соответственно.

Согласно данным инсайдеров, Redmi 9 отличается от «предшественников» иным дизайном и врезанной в дисплей фронтальной камерой, что практикуется во многих современных флагманах. На тыльной части корпуса новинки защитное стекло. Последнее решение редко применяется к бюджетным девайсам, поэтому может стать интересным для пользователей.

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